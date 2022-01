All'Università di Perugia la copia elettronica della Coppa del mondo

PERUGIA - In occasione dei 50 Anni dalla sua creazione, il prototipo originale in gesso della Coppa del mondo di calcio, realizzato dall'artista milanese Silvio Gazzaniga nel 1971 è venuto a farsi rendere "immortale" dall'Università degli Studi di Perugia. L'originale in oro massiccio della Coppa del Mondo resta custodito in un forziere rivestito in ecopelle firmato da Louis Vuitton nella sede di Zurigo della Fifa, ma il prototipo da cui è nato tutto nel 1971 è stato ospite del dipartimento di Ingegneria Unipg per essere sottoposto a scannerizzazione 3D. La scansione del calco originale ad alta definizione è stata coordinata dai professori Michele Moretti, Nicola Senin e Gianluca Rossi, titolari degli insegnamenti di Tecnologia Meccanica e di Misure Meccaniche presso il corso di laurea triennale e magistrale in Ingegneria Meccanica. La scansione permetterà, a questo punto, di disporre di una copia grafica elettronica della coppa per una eventuale stampa additiva da realizzare in futuro, così da evitare danneggiamenti nel caso venga esposta in pubblico in mostre nazionali e internazionali