Unitre Terni, via alle iscrizioni nel ricordo della fondatrice, Maria Caterina Federici

Lunedì 18 Settembre 2023, 07:34







Terni- Aperte le iscrizioni ai corsi dell’Unitre, l’università della terza età di Terni.

Come ogni anno vengono proposti corsi di lingue straniere, informatica, yoga e ginnastica.

Sarà possibile iscriversi da lunedì 10 settembre, dalle 10, alla segreteria di Unitre in corso Tacito 146, nei locali della ex Foresteria.

L’anno accademico avrà inizio nel mese di ottobre, le lezioni si svolgeranno nella sala conferenze della biblioteca comunale di Terni.

Unitre Terni è da anni una realtà attiva, aperta a un dialogo costruttivo.

“La cultura di cui un’associazione così concepita si fa promotrice, è intesa, in primo luogo come crescita della persona, attraverso la condivisione di valori e la coltivazione degli esempi e degli stimoli migliori che provengono dalla storia, dalle arti, dallo sport, dalle tradizioni, locali e di tutto il mondo, dalla liberazione della propria creatività” sottolineano da Unitre.

L’anno accademico riprenderà nel ricordo della professoressa Maria Caterina Federici, socio fondatore e direttore generale di Unitre, la cui inesauribile energia e competenza hanno segnato il lunghissimo percorso culturale dell’università della terza età nella comunità ternana.

“Nel ricordo della nostra amatissima direttrice, improvvisamente scomparsa - sottolineano dall’associazione guidata da Sandro Tomassini - riprendono le conferenze e le monografie sulle figure artistiche più significative che da sempre fanno grande l’Italia nel mondo” .