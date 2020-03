© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Uscirà ufficialmente oggi, sabato 21 marzo, alle 16.00 il video del singolo “Kavinsky” del gruppo indie-pop perugino LaCura, trasmesso in diretta su Facebook con un evento che in molti attendono. Un’iniziativa decisamente fuori dal comune, nata quasi per scherzo e accompagnata dall’hashtag #UnitiControLaNoia: «Il 14 marzo avremmo dovuto fare all'Afterlife di Balanzano il nostro primo concerto ufficiale - spiega, frontman della band di recente formazione - ma per colpa del Corona Virus è stato annullato. Anche il nostro singolo di debutto sarebbe dovuto uscire in radio in questi giorni ma è tutto saltato. Così abbiamo chiesto a chi ci segue sui Social di cantare la nostra canzone da casa loro e mandarci il video. Il risultato ci ha sorpresi: ce ne sono arrivati oltre 100, una cosa che davvero non ci aspettavamo! Qualcuno ci ha ringraziato perché l'hanno fatto in famiglia e si sono divertiti molto, delle ragazze ci hanno scritto che con la scusa sono tornate a truccarsi dopo giorni che non lo facevano». L’iniziativa ha avuto indubbiamente molto successo e ora il montaggio di quei video, arrivati da ogni parte dell’Umbria e non solo dove persone di ogni età cantano il brano “Kavinsky”, è diventato un vero video-clip.Il progetto #UnitiControLaNoia nasce dal desiderio di questi musicisti di restare in contatto con quanti da anni li seguono nei loro diversi progetti: “non potete fermare la nostra voglia di esserci e continuare a sentirci socialmente vivi, quindi abbiamo pensato: perchè non raccogliere le vostre testimonianze direttamente dalle vostre case in questo periodo di residenza forzata? Può essere anche un modo per farvi passare qualche minuto diverso dal solito, per abbattere un po’ la noia domestica che ci assale, per farvi pensare positivo” si legge sulla pagina ufficiale della band. La Cura è un progetto inedito nato a Perugia che oltre alla voce di Luca Bartoli vede(basso),(chitarra),(chitarra),(batteria) e(polistrumentista). Il videoclip virtuale verrà diffuso dalla pagina Facebook ufficiale del gruppo, facebook.com/LaCuraOfficialBand.