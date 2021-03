UniStranieri, Valerio De Cesaris eletto rettore con il 76 per cento dei consensi

PERUGIA - Il professor Valerio De Cesaris è il nuovo rettore dell'Università per Stranieri di Perugia. Nelle

elezioni che si sono svolte oggi con un candidato unico il docente quarantasettenne ha ottenuto il 76,7% dei voti. De Cesaris prende il posto di Giuliana Grego Bolli che si è dimessa in seguito all'indagine sull'esame di Italiano di Luis Suarez. Prof di Storia contemporanea, alla Stranieri dal 2006, il nuovo rettore guiderà l'Ateneo per il sessennio 2021-2027. Dopo l'elezione, De Cesaris ha espresso il suo ringraziamento a tutta la comunità universitaria ribadendo l'auspicio di affrontare l'impegno con rinnovata coesione e con l'apporto di tutte le componenti dell'Università per Stranieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA