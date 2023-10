UniPg e UniStraPg insieme per il corso inter-Ateneo in management e cultura italiana del cibo

PERUGIA - Università degli Studi e Università per Stranieri insieme. Via al un nuovo corso di laurea magistrale Inter-Ateneo dal titolo “Management e Cultura Italiana del Cibo”: l'obiettivo è la formazione universitaria di professionisti e manager la cui competenza sia rivolta allo sviluppo del turismo enogastronomico sostenibile, all’export agroalimentare italiano e alla gestione delle risorse territoriali e culturali collegate al cibo. Il diploma di Laurea Magistrale sarà rilasciato in forma congiunta dai due Atenei.

Il corso “Management e Cultura Italiana del Cibo” ha per obiettivo la formazione universitaria di professionisti e manager la cui competenza sia rivolta allo sviluppo del turismo enogastronomico sostenibile, all’export agroalimentare e alla gestione delle risorse territoriali e culturali collegate al cibo. La proficua collaborazione dei due atenei perugini costituisce una fonte di vantaggio competitivo non replicabile in altre iniziative a livello universitario.

Le due università hanno già attivi corsi di Studio di primo livello orientati alla valorizzazione dell’offerta agroalimentare italiana e alla sua dimensione culturale, anche in vista dello sviluppo del turismo enogastronomico.

Il progetto formativo e culturale s'inquadra nell’ambito delle strategie italiane ed europee per lo sviluppo economico e culturale legato ai prodotti agroalimentari italiani, strategie sono focalizzate verso i concetti di sostenibilità e transizione ecologica. Le figure professionali che saranno formate avranno le conoscenze per combinare la conoscenza della gestione dei processi produttivi e del marketing del settore agroalimentare italiano con la comprensione delle dimensioni culturali e sociali del cibo e l’orientamento al business.