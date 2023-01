Indagini su Unicusano, Bandecchi attacca l'assessora Elena Proietti dopo un post su Facebook: «A giugno dovrai cercarti un lavoro»

TERNI Non ne fa passare una il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, indagato dalla procura di Roma per “dichiarazione fiscale infedele” con il sequestro preventivo di oltre 20 milioni di euro dai conti dell'università telematica Unicusano. In una storia Istagram risponde all’assessora allo Sport del Comunne di Terni Elena Proietti che in un post sul suo profilo personale, a commento delle vicende giudiziarie di Bandecchi, ha scritto “e mo la Passeggiata”, riferendosi al progetto della Ternana per il restyling del parco che non è mai stato attuato. E lo fa come al solito senza peli sulla lingua, con un attacco frontale di fatto a tutta la Giunta Latini: «La Passeggiata -scrive - si farà regolarmente se voi vi svegliate, come lo stadio, la clinica etc.etc.. Cominci a cercarsi un lavoro assessore, giugno è vicino». Riferendosi al fatto che lo stesso Bandecchi si è candidato a sindaco e a giugno (probabilmente prima) ci saranno le elezioni.