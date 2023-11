"Una vita da social" conquista gli studenti di Orvieto

Successo a Orvieto per la campagna “Una vita da social”. Il truck della polizia questa mattina ha fatto tappa in piazza del Duomo dove oltre 150 studenti, del primo anno dell’istituto Iisac, istituto d'istruzione superiore artistica classica e professionale, liceo economico e sociale Les, liceo classico “Gualterio” e Ipsia, hanno preso parte all'iniziativa.

Il primo intervento è stato di Michela Sambuchi, del Centro operativo sicurezza cibernetica, della polizia postale di Perugia, che con i suoi collaboratori, sia di Perugia che di Terni, ha sensibilizzato gli studenti - avvalendosi anche di video di forte impatto emotivo – sulle insidie del web, trattando vari fenomeni, come il cyberbullismo.

Il dirigente della squadra volante della Questura Roberto Paterni, in veste di rappresentante “Oscad” Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, ha introdotto due colleghi, referenti Oscad della Questura di Roma, per parlare delle varie forme di discriminazione: genere, orientamento sessuale, religione, etnia, ecc.

Numerose le domande rivolte dai ragazzi.

In veste di insegnanti pure gli agenti della polizia stradale di Terni e di Orvieto che hanno parlato ai giovani di sicurezza stradale, anche con esempi pratici, facendo loro indossare lo speciale visore che simula uno stato di alterazione psicofisica da abuso di alcool o di droghe.

Indossando occhiali speciali, infatti, i ragazzi hanno potuto sperimentare direttamente le difficoltà che si incontrano a guidare in uno stato psico-fisico alterato, con lo sdoppiamento di immagini e la distorsione delle forme.