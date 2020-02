Coronavirus, una tenda davanti all'entrata del Primo Soccorso dell’Ospedale di Narni

La tenda fa parte del sistema di difesa dal coronavirus messo in atto dalla Asl 2: così la struttura inviata dalla protezione civile è magicamente comparsa di fronte all’Ospedale di Narni in Via dei Cappuccini Nuovi per eventuali controlli senza interessare l’intero ospedale. Al momento è solo una struttura, nuovissima, della Protezione Civile che nemmeno i sanitari hanno attrezzato. Tra l’altro è stata sistemata in mezzo alle auto in sosta e quindi senza liberare degli spazi adeguati. (m.g.) © RIPRODUZIONE RISERVATA