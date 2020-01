Ultimo aggiornamento: 10:31

NARNI - Una sciarpa che raccoglie simbolicamente le storie di tante donne, che affidano e condividono con altre donne le proprie esperienze e che, cambiando di volta in volta il colore, accompagna le iniziative della commissione per le pari opportunità di Narni. E'che in questi giorni si colora di bianco.La sciarpa viene fatta da donne e uomini che vogliono contribuire all'iniziativa facendone dei pezzi che poi sono donati alla presidente della Commissione, Maria Cristina Angeli che li assembla.L'iniziativa si inserisce all'interno della“Uguali, tutti diversi @le parole della parità”, che punta ad affermare uguaglianza e diritti. L'esposizione continua fino all’Epifania, nei sotterranei di Palazzo dei Priori, a cura della commissione e dell'assessorato alle pari opportunità.In mostra le opere di Valentina Angeli, Lauretta Barcaroli, Diletta Boni, Marta Carlini, Barbara Lunetti, Mirna Manni, Melissa Marchetti, Simona Marzio, Tiziana Mondini, Angela Palmarelli, Anuska Pitotti, Maria Grazia Tata, Irene Veschi, le tredici artiste che hanno illustrato con le immagini delle loro opere il calendario 2020.Nel calendario, reperibile al Digipass, su ogni mese, l’immagine di un’opera artistica con un commento poetico di vari artisti.«Il linguaggio letterario e l’espressione artistica del calendario sono state usate per consentire una permeabilità nei confronti delle diverse sensibilità. Il calendario e la mostra - spiegano gli organizzatori - sono solo il primo tassello di questa iniziativa, altre sono in cantiere con la finalità di promuovere azioni positive e propositive per la formazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze,ed eliminare la radice della violenza contro le donne e quei messaggi mediatici che spesso e in varie forme ricorrono evocando contenuti sessisti».Nelle ultime pagine brevi informazioni su enti ed associazioni, numeri e contatti utili da consultare e chiamare per chiedere sostegno nei momenti di difficoltà di vario genere.L’apertura della mostra è dalle 10 alle 18, il martedì e giovedì dalle 10 alle 14 (ingresso libero).