Una passeggiata tra nonni e nipoti per conoscere piante e animali che vivono alla Cascata delle Marmore

Una giornata all'aria aperta alla scoperta della biodiversità della Cascata delle Marmore: nonni e nipoti insieme per una esperienza unica per entrambi. L'idea muove dal borgo di Collestatte dove, a fronte di uno spopolamento e di pochi abitanti, essenzialmente anziani, ci sono anche alcune famiglie di immigrati con bambini ma senza nonni, rimasti nei rispettivi paesi di origine. Qui c'è una scuola materna comunale "particolare", la “Valnerina nel bosco” che esce dai canoni di una materna tradizionale e si trasforma in scuola naturale, impegnata in una continua esplorazione del territorio che la circonda. E’ una realtà educativa privilegiata per osservare, lavorare, sperimentare ed appropriarsi di competenze attraverso le esperienze dirette.

"In questo contesto di nonni senza bambini e di bambini senza nonni – spiega Gino Venturi, responsabile del progetto “Ringalluzzimoce” finanziato dalla Cassa di Risparmio di Terni e Narni - abbiamo messo in piedi l'iniziativa di venerdì 21 aprile per la scoperta della biodiversità della Cascata delle Marmore".

Gli anziani del paese insieme ai bambini della materna faranno una passeggiata di quasi 3 chilometri che li porterà da San Liberatore alla Cascata dove il presidente del Ciav, Centro iniziative ambiente Valnerina, Enrico Bini li guiderà alla scoperta del ricco patrimonio ambientale e naturalistico di questo sito di importanza comunitaria. Nel laghetto della biodiversità bambini e nonni potranno osservare, oltre alla ninfea bianca e gialla, la tifa e altre essenze arboree oltre a rare farfalle, libellule e alla tipica “pietra sponga”.



"Anche questa iniziativa - evidenzia Marisol Flores dell’Acsi - rientra tra le tante attività che stiamo attuando per contrastare il fenomeno della solitudine degli anziani e a favore dell’invecchiamento attivo". In questo caso, i senior di Collestatte e i bambini svilupperanno uno scambio generazionale benefico per entrambi. I nonni, infatti, saranno chiamati a trasmettere ai più piccoli quelle conoscenze che vengono tramandate spesso solo oralmente. I bambini, oltre ad arricchirsi sul piano relazionale, sotto la guida delle educatrici Maria Pia Nuti Angeli, Michela Lanzini e Valentina Angelici, apprenderanno il rispetto per l’ambiente e le piante che vi si sviluppano. Il progetto prevede anche la realizzazione di un minierbario.



L’appuntamento è per le 9 di venerdì 21 aprile nella piazza di San Liberatore da dove bambini e nonni partiranno alla volta della Cascata, attraversando il belvedere Gremlin "Pennarossa". L’iniziativa è aperta: chiunque può partecipare prenotandosi entro mercoledì 19 aprile al numero telefonico 333.4902606.