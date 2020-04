Terni, gara di solidarietà: anche un'auto in uso alla Prociv

I gesti di solidarietà hanno mille forme. Il “Gruppo Autoquattro”, concessionario Nissan, Opel e Mahindra, ha consegnato questa mattina alla Protezione Civile dell’Umbria, una vettura aziendale, in uso gratuito. Massimo Niciarelli, responsabile della sede di Terni, che fisicamente passa le chiavi ad Alberto Sabatini della Protezione Civile di Terni, dichiara che la “vettura sarà utilizzata, per tutto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, per spostamenti interni al comune”. L’iniziativa prende le mosse dalla necessità di andare incontro ai bisogni di chi sta fronteggiando questo momento inedito, in prima linea. Per l’amministratore Palo Angelini, è l’occasione per stare sempre più vicini al territorio, per ringraziare del lavioro svolto giornalmente chi fattivamente assiste la cittadinanza e consegna loro anche i beni di prima necessià. Perciò gli mette a disposizione un'autovettura gratuitamente.

Ultimo aggiornamento: 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA