L'ennesima lite tra immigrati viene regolata a coltellate per strada, tra le palazzine che si snodano tra via Rosselli e via Eugenio Chiesa. Sull'episodio, andato in scena martedì poco prima di mezzanotte, sono in corso serrate indagini della polizia. La violenza spezza il silenzio della notte e si consuma nel giro di qualche minuto. L'unica certezza è che i residenti vengono richiamati alle finestre perché sentono gridare a squarciagola. Qualcuno vede un ragazzo di colore che perde molto sangue e che, nonostante le ferite causate da chi l'ha aggredito, scappa via di corsa e sparisce nel nulla. Sul posto arrivano polizia e carabinieri, che si mettono al lavoro per cercare ricostruire i contorni della vicenda. La dinamica è simile a quella andata in scena una settimana fa poco lontano da qui, di fronte alla chiesa di Borgo Bovio. Risolta dalla polizia poche ore dopo, con l'arresto di nigeriano di 26 anni accusato del tentato omicidio di un connazionale. Anche quella sera, dopo l'intervento della Volante per sedare una lite tra stranieri, la vittima dell'accoltellamento, con una profonda ferita da taglio al petto, cercò di depistare le indagini. Raccontando di essersi ferito da solo. Le indagini della polizia permettono di arrestare l'autore dell'aggressione e di recuperare, nei pressi del luogo della lite, il coltello utilizzato, con una lama di 20 centimetri.«In questa zona è un caos. Anche due sere fa alcuni extracomunitari hanno fatto a botte. Qui la gente che spaccia non è una novità» dice un anziano che abita in via Mauri da tanti anni. E' imbarazzante camminare tra queste case che un tempo erano di proprietà dello Ierp. La loro stessa disposizione è stata a dir poco favorevole alla trasformazione dell'area in un ghetto.«Un tempo qui si stava bene - racconta una donna - da qualche anno c'è solo gente che si droga e che spaccia a tutte le ore. Gente che non si preoccupa di fare baccano giorno e notte, di regolare i conti con la violenza e lasciare siringhe ovunque». A due passi da qui c'è quel parco Rosselli, chiuso da diversi anni, sommerso da un degrado intollerabile. Quel cancello di ferro chiuso da anni non serve a tenere lontani spacciatori e tossici, balordi e senzatetto. E neppure quel divieto d'accesso che mette in guardia chi vorrebbe entrare nel parco e spiega che quella è «un'area con presenza di rifiuti al piano campagna e a rischio crollo alberature». Chi entra di prepotenza dopo aver tagliato la rete che dovrebbe proteggere questo buco nero a poche centinaia di metri dal centro lo fa per spacciare o per bucarsi. Lasciando le siringhe in terra a due passi dall'asilo.