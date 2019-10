Una donna su due subisce molestie sul lavoro: se ne parla alla Casa delle Donne con la consigliera regionale di Parità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Una donna su due subisce molestie sul lavoro. I dati sono quelli ufficiali dell’indagine di Nave Global, a ricordarli è l’ufficio della consigliera regionale di Parità della Provincia di Terni; e proprio di questo si parlerà venerdì 25 ottobre alla Casa delle Donne di Terni. Proprio a fronte di questa percentuale di donne, confermata da studi dell’Istat, che supera il 50%, è stato organizzato un incontro «formativo e informativo» durante il quale interverranno Monica Paparelli, consigliera regionale di Parità, Monica Raichini, avvocata di Perugia, Barbara Mischianti, responsabile delle politiche di genere della Cgil e Teresa Di Lernia, responsabile dell’ufficio della consigliera di Parità della Provincia di Terni, coordinate da Simona Schiavoni. «Questo incontro non chiarirà solo cosa si intende per molestia» spiega Teresa Di Lernia, «ma analizzerà le azioni positive che si possono mettere in campo, soprattutto da parte delle aziende, per contrastare il fenomeno».