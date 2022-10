Sabato 15 Ottobre 2022, 08:40 - Ultimo aggiornamento: 08:46

Oggi e domani tornano, per l'undicesima edizione, le Giornate Fai d'Autunno, il grande evento in piazza che il Fai, Fondo per l'Ambiente Italiano, dedica ogni anno, d'autunno, al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, animato e promosso dai Gruppi Fai Giovani. Il Gruppo Fai Giovani della Delegazione Fai di Terni propone la visita di Cesi, non è richiesta prenotazione ma in caso di particolare affluenza di pubblico la visita potrebbe non essere garantita.L'itinerario di visita proposto dal Fai comprende l'apertura di palazzi nobiliari e di strutture religiose di norma chiuse al pubblico, con la possibilità di accedere anche alla Grotta Eolia,eccezionalmente aperta per l'occasione a cura del Gruppo Speleologico Terre Arnolfe - Cesi e grazie alla collaborazione conla Pro Loco di Cesi.

La parrocchiale di S. Maria Assunta (XVI-XVIII sec.) custodisce il prezioso dossale ligneo dipinto nel 1308 dal Maestro di Cesi, un ignoto maestro operante all'interno del Ducato di Spoleto, vero e proprio capolavoro della pittura italiana di inizio Trecento; nell'annesso museo è una pregiata madonna lignea del XIII sec. e un affresco staccato del Papacello (1540 ca). Al di sotto della parrocchiale si conserva la parte absidale dell'ex chiesa francescana di S. Antonio, affrescata da una grandiosa Crocefissione (1425) del pittore narnese Giovanni di Giovannello di Paolello. Nel centro del paese è Palazzo Stocchi (già Spada), che conserva interessanti affreschi del Seicento con scene bibliche e profane e nel cui interno è l'ingresso della suggestiva Grotta Eolia.

Ma non c'è solo Cesi da scoprire nel Ternano. Quest'anno il Gruppo Fai di Orvieto proporrà la visita di due siti solitamente inaccessibili: Ad Orvieto il Palazzo Sforza Monaldeschi della Cervara (Palazzo Lazzarini) con i suoi misteriosi e affascinanti affreschi;a Castel Viscardo il Parco del Castello dei Duchi Benedetti di Montevecchio, dove sarà possibile godere di una magnifica passeggiata tra i viali di lecci secolari che si affacciano sulla valle del Paglia con i suoi suggestivi colori autunnali.

Le visite, nello specifico, saranno a cura dei Volontari FAI e degli studenti dell'IIS E. Majorana di Orvieto.

Re.Te,

