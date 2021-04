Un sostegno alle edicole in crisi: arriva il contributo una tantum

L’Umbria si era presa a cuore le edicole: la stampa locale aveva sollevato più volte il problema e su questo tema si è impegnato molto anche l'ordine dei giornalisti. Inizialmente non erano previsti aiuti. Con un lavoro paziente a livello Parlamentare le edicole sono uscite dal buio. Sono state oggetto di emendamenti e anche di attenta riflessioni, in prospettiva, per il Recovery. Lo comunica Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia.

Il sottosegretario all'editoria, Giuseppe Moles, ha annunciato l’approvazione del decreto del capo dipartimento dell'informazione ed editoria e quindi dell'elenco dei rivenditori di giornali e riviste che possono beneficiare del contributo una tantum fino a mille euro.

"Durante la pandemia - sottolinea la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena - le edicole hanno svolto l'attivita' assicurando un servizio fondamentale ai cittadini. Esprimo grande soddisfazione - aggiunge - perché erano stati presentati degli emendamenti per questo settore che oggi vede una prima concretizzazione della risposta".



