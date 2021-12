Da stasera al Morlaccchi Raffaello il figlio del vento di Matthias Martelli. Nino Marino: «Abbonamenti calati del 35% ma il pubblico non delude»

PERUGIA - Questa sera sul palcoscenico del Morlacchi debutterà l'atteso spettacolo Raffaello il figlio del vento, scritto e interpretato dal poliedrico Matthias Martelli che resterà in programmazione nel capoluogo fino a domenica, mentre lunedì è prevista una replica al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, altro luogo simbolo dell’Umbria raffaelliana insieme a Perugia. Una co-produzione tra Teatro Stabile dell'Umbria e Doc Servizi che ha permesso l'allestimento di un’opera a dir poco singolare, presentata dal TSU in anteprima lo scorso anno a Foligno e Terni registrando riscontri entusiastici da parte del pubblico. Tutto parte dall’avvincente e poetico racconto dedicato da Martelli al grande genio Raffaello Sanzio, pubblicato nel libro Raffaello il figlio del vento: «Chi era realmente Raffaello? - spiega l’attore e performer - Un ragazzo perfetto, tranquillo, modesto. Un genio multiforme e affascinante, capace di meravigliarsi come un bambino, disponibile ad apprendere come un eterno allievo, dotato di uno straordinario talento umano e artistico che gli ha permesso di esprimere tutto il suo genio creativo all’interno di una vita felice, piena e rocambolesca».

Raffaello il figlio del vento punta inoltre a spronare verso un nuovo Rinascimento dell'arte e della cultura nel nostro Paese, riprendendo la tradizione del teatro giullaresco e di narrazione per trascinare lo spettatore all’interno di un viaggio appassionante: «Abbiamo conosciuto Matthias Martelli ospitando il suo allestimento di Mistero buffo - racconta Nino Marino, direttore del Teatro Stabile dell’Umbria - apprezzando il suo modo davvero unico di stare sul palco. Il fatto che questo spettacolo racconta Raffaello, artista che ha vissuto l'Umbria lasciando segni meravigliosi, ci ha spinti a scegliere di accompagnarlo e sostenerlo. È un modo di unire ciò che avviene dentro i teatri con il patrimonio di cui è ricco il territorio». Sul palco questa sera anche Matteo Castellan che eseguirà dal vivo le musiche insieme alla violista Giulia Subba.

Intanto è già possibile tracciare un primo bilancio di questo avvio di stagione nei teatri dell’Umbria, dove tra luci e ombre pare delinearsi un nuovo scenario: «Da un lato alcune città hanno registrato un crollo degli abbonamenti - sottolinea Marino - come a Perugia dove il calo è stato di quasi il 35%. Dall’altra però i numeri si sono recuperati pienamente con lo sbigliettamento, quindi finora la presenza di pubblico è stata davvero soddisfacente. Le prevendite per i prossimi spettacoli stanno andando decisamente bene: Graces che sarà a Terni e Perugia, il Don Chisciotte con Alessio Boni e Serra Yilmaz in programma a Todi, il recital di Alessandro Preziosi su Totò che arriverà a gennaio a Foligno… tantissimi hanno deciso di regalare ai propri cari questo Natale biglietti per il teatro».

Segnali incoraggianti per un settore che sta ancora pagando lo scotto delle chiusure forzate degli ultimi due anni, ma la risposta del pubblico è incoraggiante: «Sto vivendo con grande curiosità e attenzione tutta questa situazione - ammette Nino Marino - perché riesco a vedere alcune dinamiche mai sperimentate prima. L’attenzione che si è creata verso lo spettacolo dal vivo ha portato in sala molto pubblico nuovo e anche proposte di spettacoli molto particolari hanno funzionato molto. Del resto lavorare sul cambiamento quando tutto procede bene è più difficile che farlo in momenti critici».