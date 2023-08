Avigliano Umbro. Un progetto d’arte contemporanea realizzato a Toscolano con gli abitanti del borgo

Si chiama ‘Pila Thinkerwiller’ il lavoro dell’artista Mattia Pajè realizzato nel borgo di Toscolano, frazione di Avigliano Umbro, per la quarta edizione di ‘Una boccata d’arte’ promosso da Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria continua e la partecipazione di Threes.

Il progetto d’arte contemporanea ogni anno invita 20 artisti in altrettanti borghi d'Italia, uno per ogni regione, per trascorrere un breve periodo di residenza realizzando poi i loro interventi in relazione con il territorio e le tradizioni delle comunità locali.

«Pila Thinkerwiller - spiega Pajè - è un dispositivo analogico che si accende nel momento in cui viene installato e contiene il ritratto di un tempo, di un luogo e di una comunità, realizzato a partire dalle idee di chi abita Toscolano».

Si tratta di un’opera composta da due lastre di metallo incise collocate alle estremità nord e sud del borgo, che immaginano il paese come una grande pila. Il polo positivo è una lastra in rame che riporta possibili e impossibili interventi urbanistici, architettonici e artistici immaginati dagli abitanti di Toscolano, raccolti dall’artista durante la sua permanenza nel borgo. Il polo negativo è una lastra in zinco che riporta forme geometriche, simboli, tavole radioniche e sequenze numeriche che potenzialmente hanno la capacità di favorire la realizzazione delle idee incise sulla prima lastra.

Per l’artista lombardo l’utilizzo del rame e dello zinco allude ai primi generatori statici di energia elettrica inventati tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800 da Alessandro Volta e John F. Daniell, ma anche alle tecniche iniziatiche di una piccola comunità montana del Caucaso, riportate in un manoscritto del 1955 di Stefan C. Walewski, per il quale rame e zinco sono alla base della costruzione di dispositivi analogici che generano una micro corrente nel corpo umano, utile a riequilibrare le energie vitali e amplificare le intenzioni di chi li utilizza.

‘Pila Thinkerwiller’ rielabora questa tecnica trasferendo il suo presunto funzionamento dal corpo umano al borgo abitato. «Anche quest’anno ‘Una boccata d’arte’ conferma la volontà di dare spazio ai giovani - evidenzia la presidente di Fondazione Elpis Martina Nissim - alla loro capacità di proporsi in maniera originale, lavorando con media diversi e attivando un dialogo artistico e umano in grado di incuriosire e coinvolgere le comunità locali».

Ed è così che si valorizza il territorio attraverso lo sguardo degli artisti. «Poniamo sempre grande attenzione alle combinazioni borgo-artista - spiega il direttore di Galleria continua Maurizio Rigillo - cercando di guardare sia alla specificità dei luoghi sia alla ricerca condotta da ciascun artista perché è peculiare nella creazione dell’opera il contesto fisico e di relazione con le persone».

L’intervento artistico di Mattia Pajè sarà ospitato a Toscolano fino al 24 settembre.