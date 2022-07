Un po' di rossoverde in azzurro, tre ternani ai Mondiali di canottaggio U23

Un tocco di rossoverde nell'azzurro mondiale. Tre giovani ternani ai campionati del mondo di canottaggio Under 23 che iniziano oggi alla Schiranna di Varese. Tra i canottieri selezionati nei 20 equipaggi azzurri ci sono infatti anche Francesco Pallozzi (CLT) nell'Otto, Tommaso Molinari (CUS Pavia) nel Doppio e Matteo Tonelli (CUS Torino) nel Quattro di coppia Pesi Leggeri. Tutti in gara questa mattina nelle rispettive batterie a caccia della qualificazione. Un anno di allenamento estremamente impegnativo in particolare per Pallozzi che ha appena ottenuto la maturità con il punteggio di 98/100 all'ITT Allievi-Sangallo concludendo con successo il primo ciclo dell'indirizzo di chimica e biotecnologie sanitarie. In equipaggio con lui nell'Otto ci saranno Kushnir, Dini, Felici, Gilli, Pappalepore, Gardino, Pappalettera e il timoniere Capponi. «Non è stato facile arrivare fino a qui, ma sono contento - dice Pallozzi - è il mio primo mondiale in squadra Under 23 e gareggiare in Italia rende tutto speciale. A pochi giorni dall'inizio del raduno di Piediluco sono risultato positivo al Covid e quindi ho dovuto aspettare di negativizzarmi, superare le visite mediche e dimostrare di essere performante. Adesso pensiamo ai nostri primi avversari e cioè Australia, Repubblica Ceca, Ucraina, Canada e Francia».

Primo mondiale per Pallozzi e ultimo di categoria per Matteo Tonelli che sarà impegnato nel Quattro di coppia PL con Borgonovo, Demiliani e Maron: «Sono emozionato e anche un po' teso - dice Tonelli - visto che sono in barca con tre ragazzi nuovi alla loro prima esperienza mondiale. Non ho timore della loro poca esperienza ma per il fatto che possano identificarmi come il leader. Comunque l'appuntamento lo abbiamo preparato in tre settimane devo dire molto intense, stracolme di chilometri per trovare bene le sinergie. Vediamo come andranno le batterie, io non dico nulla per scaramanzia ma tra tutti gli equipaggi siamo veramente affiatati. Un gruppo stupendo, sempre motivante e stimolante».

Tommaso Molinari, che non ha avuto una stagione semplice, invece gareggerà nel Doppio con Licatalosi: «Le sensazioni sono positive, cercheremo di essere forti e decisi fino all'ultima palata. Purtroppo quest'anno la mia preparazione ha avuto degli alti e bassi. Il Cus Pavia ha avuto delle enormi falle con lo staff tecnico e l'unico appoggio concreto era fornito dal preparatore atletico Tiziano Gemelli. Sono stato costretto a tornare a casa per un mese, sotto la guida di Fabio Poletti del CLT che è un allenatore incredibile, nella speranza di ritrovare le forze prima del raduno e del mondiale. Vorrei ringraziare anche Vittorio Scrocchi, l'attuale allenatore del Cus Milano che mi ha seguito prima e durante il raduno» dice Molinari.