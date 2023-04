"Un passo per Edo". Raccolta fondi per il piccolo Edoardo nel derby Romeo Menti - Pro Ficulle

Nel campionato di Prima categoria Umbria, l'ultima giornata, la trentesima, propone in calendario uno dei derby storici del calcio orvietano. Una contro l'altra, al Comunale “Barbabella” di Allerona Scalo, domenica 30 aprile con fischio di inizio alle 15:00, ci saranno infatti Romeo Menti contro Pro-Ficulle, un derbyssimo di lusso tra i biancocelesti di Allerona e i giallorossi di Ficulle. Le due squadre, oltre a promettere una gara sicuramente di grande livello – entrambe si trovano a metà classifica, 42 punti la Romeo Menti, 43 la Pro Ficulle – hanno un motivo in più per far battere il cuore dei tanti tifosi che sicuramente saranno presenti a sostenerne i colori.

Perché giocatori e società, tutte e due, e con loro la tifoseria unita saranno in campo anche per Edoardo. Edo, così lo chiamano tutti, è un bambino di 4 anni e mezzo, figlio di Michele e Francesca – Michele è un giocatore della Romeo Menti – che sta combattendo una gara difficilissima, una gara che deve vincere per tornare a correre, giocare, sorridere. L'avversario di Edo si chiama Medulloblastoma, un tumore maligno che coinvolge il sistema nervoso centrale, ma Edo ha con sé una squadra formidabile, papà Michele, mamma Francesca, la sorellina di 10 mesi, Vittoria, i medici del Bambino Gesù e del Gemelli di Roma, e tante ma tante persone che gli vogliono bene. E tra tutti c'è nonno Alberto, infaticabile, sempre presente, pronto a partire a qualunque ora del giorno e della notte. «Ce la faremo, ce la dobbiamo fare, e non siamo soli, questa è la nostra forza – spiega Alberto – Edo è straordinario ma lo sono anche Michele e Francesca, non avrei mai creduto di aver un figlio così forte – dice Alberto del papà di Edo».

Edo in marzo ha avuto una polmonite, risolta e poi tornata, e poi risolta ancora, è stato sottoposto a una infinità di analisi, tutte negative, fino a che dopo un periodo in cui era tornato a stare bene, non deve tornare con urgenza al Bambino Gesù. Una tac parla chiaro ai medici che lo seguono con professionalità e tanta cura. Edo viene ricoverato il 26 marzo, subito, «era una domenica mattina – ricorda il nonno» viene operato d'urgenza per ridurre la pressione causata dal tumore alla testa. «Il giorno dopo ancora una risonanza magnetica e prime conferme: neoplasia della fossa cranica posteriore – spiega il nonno Alberto – il mercoledì Edo entra in sala operatoria alle 08:30, ci ha salutato dicendo "voglio andare a casa", ne uscirà sette ore dopo. Alle 17:30 – spiega il nonno - il professore chiama Michele e Francesca. Spiega loro che è stato un intervento difficile, delicato, il tumore però era in una posizione complicata, tra il cervelletto e il pavimento tronco spinale, e il professore ci dice che c'è la possibilità che qualche piccolo residuo infiltrante possa essere rimasto. Dobbiamo procedere "passo passo" dicono».

E così è nato “Un passo per Edo” una pagina facebook e una raccolta fondi per permettere alla famiglia di vivere a Roma, dove Edo ora viene sottoposto tutti i giorni a radioterapia, poi ci vorranno otto mesi di chemioterapia, nel frattempo il papà e la mamma non possono lavorare perché devono stare accanto a lui, e alla sorellina, e le spese sono tante.

Domenica in campo c'è da finire un campionato ma c'è anche da aiutare una famiglia, e Romeo Menti e Pro Ficulle hanno già vinto entrambe perché il loro grande cuore va, come spesso hanno dimostrato, oltre la palla che gonfia la rete.

“Un passo per Edo” (https://www.gofundme.com/f/per-il-sorriso-di-edoardo) ha già raccolto oltre 14mila euro con più di 400 donazioni.