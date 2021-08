Un palcoscenico a cielo aperto e tanti eventi tra Montecastrilli e Quadrelli

Domenica 22 Agosto 2021, 19:15 - Ultimo aggiornamento: 19:45

MONTECASTRILLI - Un palcoscenico a cielo aperto per un festival che, promosso dal Comune di Montecastrilli con la collaborazione delle Pro Loco di Montecastrilli e Quadrelli, fino al 3 settembre offirirà tanti spettacoli, presentazioni di libri e una mostra nei due piccoli centri.

Il direttore artistico, Stefano de Majo, porterà tre diversi spettacoli sul territorio che avranno come palcoscenici scorci differenti di Montecastrilli e Quadrelli. Il via domenica 22 agosto, alle 21, con lo spettacolo interpretato da Stefano de Majo e Fabrizio Longaroni presso il monumento ai caduti di Quadrelli, in onore del centenario del milite ignoto.

A seguire altri due spettacoli "incastonati" in due piazzette del borgo che sembrano fatte apposta per le rappresentazioni. Giovedì 26 agosto alle ore 21 la piéce su San Francesco e Chiara e domenica 29 agosto Moon, un viaggio lunare tra fiaba, storia e poesia che sarà rappresentato sulla torretta panoramica di Montecastrilli sospesi tra il borgo e il cielo stellato. Ad accompagnare de Majo la chitarra e la voce di Marialuna Cipolla.

In programma un doppio appuntamento con l'amore che nel secolo scorso ebbe come sfondo Montecastrilli. Si tratta della storia di un amore intenso e travagliato tra la celebre poetessa Ada Negri, in odore di Nobel, e il nobil homo Ettore Patrizi, figura brillante di cultura e ingegno che ebbe i natali proprio a Montecastrilli. Che tornerà a fare da palcoscenico al loro amore che si sviluppò tra Montecastrilli e San Francisco. Una storia travolgente che ritorna sul suo luogo originario attraverso un libro e una mostra fotografica. Le poesie di Ada Negri, le epistole dei due innamorati unite alla brillantezza dei due personaggi, saranno oggetto il 3 settembre della serata conclusiva del festival nella piazzetta Santa Chiara di Montecastrilli, di un happening che unirà figure della cultura come il critico d'arte Paolo Cicchini, lo scrittore Giacomo Pellicanò e altri personaggi della cultura, alla teatralizzazione delle amorose missive tra i due amanti, interpretate dagli attori Cristina Liti e Stefano de Majo. In mostra nello spazio Puc di Montecastrilli foto, lettere e documenti storici inerenti l'amore tra Ada Negri ed Ettore Patrizi.