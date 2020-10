Un nuovo positivo Covid a Orvieto. Un uomo di 38 anni è in isolamento

Dopo il caso del contagio di padre e figlia e la momentanea messa in quarantena della classe frequentata dalla diciottenne orvietana, nel comune di Orvieto si registra oggi, sabato 3 ottobre, un nuovo caso di positività al Coronavirus.

Secondo quanto riferito da una nota Usl Umbria 2, si tratta di un uomo di 38 anni, già in isolamento fiduciario presso la propria abitazione con sintomi lievi, sottoposto a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto di Orvieto e monitorato dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale e dalle Usca - Unità Speciale di Continuità Assistenziale. L'indagine epidemiologica condotta dal servizio di igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 ha individuato 30 contatti stretti che si trovano tutti in isolamento fiduciario in attesa di eseguire il tampone. La sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha emesso, nella stessa giornata, un'ordinanza di isolamento domiciliare contumaciale per il 38 enne positivo al Covid-19.

Il contagio del 38enne, secondo quanto si apprende, non sarebbe in alcun modo collegato a quello di padre e figlia ufficializzato nei giorni scorsi.

