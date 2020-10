NARNI Una esplosione di coronavirus, Il sindaco Franesco De Rebotti ha dato la comunicazione che addirittura sette narnesi sono stati contagiati dal covid-19. Tra essi uno studente della scuola media Umbertoi Primo che ha determinato la chiusura di una classe mettendo tutti gli allievi in quarantana fiduciaria tranne il bambino che invece è costretto in quella obbligatoria. Ecco la novità al centro storico di Narni quando stamattina si è conclamata la situazione di allerta con il coronavirus che entrato nel palazzo di Via Mazzini. Con tempestività la preside ha gestito l'emergenza, mettendo in quarantena otto professori, quelli che nella settimana avevano avuto contatti con il ragazzo tredicenne. Per il resto tutto funzionerà in maniera “normale” con le lezioni che continuano. E' la prima volta che un virus arriva direttamente all'interno delle scuole situate nel territorio comunale anche se c'erano stati degli allarmi in altri istituti tutti rivelatisi inconsistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA