Altri due morti, a Terni e Narni, contagi in calo

TERNI – Si registrano altri due decessi di persone positive al Covid: un morto a Terni e uno a Narni. Otto le vittime in Umbria nelle ultime 24 ore. Mai così tante dall’inizio della pandemia. Con 272 nuovi casi, la metà rispetto a cinque giorni fa, resta stabile il numero degli attuali positivi a Terni: 5.065. Preoccupano invece i dati relativi ad alcuni Comuni di Narni, Arrone, Ferentillo e Stroncone. L’impennata dei contagi riguarda un po' tutto il Paese e Terni è una delle 56 Provincie (dati Gimbe) in cui l'incidenza supera i 2mila casi per 100mila abitanti. La trentasettesima, per l'esattezza. In pole position c’è Rimini (4.469), seguita da Forlì-Cesena (3.462), Ravenna (3.382), Modena (3.340), Firenze (3031), Lodi (3.016), Monza e della Brianza (2.858), Bologna (2.806), Varese (2.776), Trento (2.774), Sondrio (2.771), Brescia (2.751), Reggio nell'Emilia (2.722), Milano (2.636), Prato (2.625), Pisa (2.615), Como (2.596), Napoli (2.584), Verbano-Cusio-Ossola (2.575), Pavia (2.567), La Spezia (2.531), Pistoia (2.529), Rovigo (2.483), Aosta (2.452), Lecco (2.451), Caltanissetta (2.435), Parma (2.402), Verona (2.390), Cremona (2.389), Teramo (2.385), Genova (2.377), Savona (2.349), Ferrara (2.344), Chieti (2.328), Lucca (2.324), Bergamo (2.320), Terni (2. 311). Poi altre 19 Provincie, tra cui Torino e Trieste. I nuovi casi registrati nel territorio: Amelia (47), Orvieto (41), Narni (39), Arrone (11), Acquasparta (10), Allerona (5), Alviano (2), Attigliano (4), Avigliano Umbro (2), Calvi dell’Umbria (3), Ferentillo (4), Giove (4), Guardea (3) Lugnano in Teverina (5), Montecastrilli (14), Montecchio (5), Montefranco (2), Monteleone d’Orvieto (6), Narni (39), Orvieto (41), Otricoli (3), Parrano (2), Penna in Teverina (2), Perugia (347), Piegaro (3), Pietralunga (6), Porano (5), Preci (2), San Gemini (7), Stroncone (19). Sono 5.065 gli attuali positivi a Terni, 858 a Narni, 551 ad Orvieto, 449 ad Amelia. Segue Montecastrilli con 212 contagiati, Stroncone 195, San Gemini 184, Acquasparta 169, Arrone, Ferentillo 116, Avigliano Umbro 107, Otricoli 89 , Guardea 68, Lugnano in Teverina 54, , Porano e Monteleone d’Orvieto 45, Calvi dell’Umbria e Allerona 43, Giove 38, Attigliano 35, Montefranco 28, Penna in Teverina e 26, Parrano 17, Polino 4.

