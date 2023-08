Domenica 6 Agosto 2023, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:51

PERUGIA - Trentuno colpi con una pesante mattonella contro la porta a vetri. E in meno di due minuti ha sfondato l'entrata e ha rubato tutti i soldi del fondo cassa. È quello che è successo la scorsa notte all'interno del ristorante La Sera a Pian di Massiano, ripreso dalle telecamere di sorveglianza.

A denunciarlo, ieri mattina, il suo stesso titolare che in post sui social avvisa i ladri: «Prima o poi vi becco». Non è la prima volta che il locale viene preso di mira: l'ultima volta era stato a fine gennaio quando uno uomo «vestito da palombaro», quindi coperto e non riconoscibile, aveva sfondato la porta a vetri e raggiunto il registratore di cassa. In questo caso, invece, l'uomo che è entrato aveva una tenuta da giocatore di basket: pantaloni corti e canotta, insieme a un cappellino con sotto probabilmente un collant a coprire il volto come nei film. Impossibile insomma identificarlo, considerando l'utilizzo anche di guanti per aprire la cassa. Nelle immagini di videosorveglianza (qui il link al video postato su Facebook) lo si vede mentre porta via tutti i contanti ed esce veloce come è entrato: in due minuti. Decine i messaggi di solidarietà al titolare e al locale, con i soliti inviti a spendere quei soldi – i danni alla porta sono certamente anche più onerosi – in medicine.