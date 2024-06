Domenica 2 Giugno 2024, 09:07

PERUGIA - Un albero da tagliare e Perugia finisce tagliata in due per un'ora. È quello che è successo ieri mattina tra il centro e la stazione Fontivegge, con un grosso pino abbattuto in mezzo alla strada, con la necessità di bloccare il traffico verso il sud della città e chiudere gli accessi al drittone di via Raniero Fasani e via Ruggero D'Andreotto.

Quell'albero di circa dieci metri, infatti, da qualche tempo preoccupava i residenti: con le radici al di là del marciapiede, sul lato sinistro della via che da San Galigano porta alla stazione, era troppo piegato verso la strada. Quella obbligata per chi dal centro vuole scendere direttamente a Fontivegge e per questo trafficatissima, anche per la vicinanza con uno dei più frequentati licei della città. «È pericolante, abbiamo paura. Intervenite prima che si faccia male qualcuno»: questa la richiesta di aiuto arrivata ai vigili del fuoco che si sono presentati sul posto armati di motoseghe. In pochi minuti, il pino è caduto a terra, ma guidato dai pompieri proprio lungo la strada in concomitanza con il bivio per Case Bruciate, per evitare danni agli immobili della parte alta di via Ruggero D'Andreotto. Una volta abbattuto, i vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare il tronco in pezzi più piccoli per portarlo agevolmente via. Un'operazione non difficile ma certamente complicata dal luogo in mezzo alla città e a una dlele sue arterie principali, a cui hanno assistito curiosi arrivati a piedi o in bicicletta. Ma anche chi è riuscito a beccare il «Cade!» direttamente dall'alto della navetta del minimetrò, i cui binari passano a pochi metri.

Ma nel frattempo, nonostante l'estrema rapidità dell'intervento da parte dei vigili del fuoco, la principale via d'accesso a Fontivegge è stata chiusa per quasi un'ora. È stato impossibile ovviamente procedere oltre il liceo Alessi, con la polizia locale che ha disposto una chiusura temporanea di diverse vie. Bloccati infatti tutti gli accessi laterali dalla parte finale di via Mario Angeloni e stop proprio all'altezza dell'Alessi, costringendo il traffico a defluire verso Montegrillo o Santa Lucia per andare in direzione sud o risalendo all'altezza del Giò per tornare verso il centro.

Insomma, città tagliata in due, con il quartiere di Case Bruciate letteralmente isolato per un'ora, ma quell'albero tagliato ora almeno non fa più paura. Anche se i residenti e chi frequenta la zona prendono la palla al balzo per ribadire la necessità di una più attenta manutenzione del verde. Tra erba alta, alberi pericolanti e anche radici che spesso squarciano i marciapiedi. «Solo poche settimane fa – ricorda Francesca, giovane studentessa dell'Alessi – davanti a scuola, lungo la stessa strada ma qualche centinaio di metri prima, è stato abbattuto e tagliato un altro albero. È successo di mattina presto, che non eravamo ancora entrati in classe e a quell'ora il traffico è tanto. Ma era necessario perché lungo il viale sono tanti i tronchi che ci sembrano troppo inclinati. Noi ragazzi ci facciamo caso, perché quella strada la facciamo ogni giorno in motorino».