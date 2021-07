Un umbro su tre ha concluso il ciclo vaccinale

Sabato 3 Luglio 2021, 17:51

PERUGIA - Sono 267.955 gli umbri che hanno concluso il ciclo di vaccinazione, il 34,54 per cento dei

residenti, secondo i dati della Regione aggiornati al 3 luglio. Hanno invece ricevuto la prima dose 525.449 cittadini, pari al 68,16 per cento. I dati sono riportati nel bollettino della Regione Umbria. Complessivamente sono state somministrate 776.620 dosi, sul totale delle 897.372 ad oggi consegnate. La conferma che la campagna vaccinale prosegue a buon ritmo.

Intanto arrivano buone notizie dalla ricerca. I vaccini a mRNA di Pfizer-BioNTech e Moderna, sono «altamente efficaci» negli adulti in età lavorativa nel prevenire l'infezione da Sars-CoV-2 e abbassano la carica virale, il rischio di febbre e la durata della malattia tra coloro che hanno avuto un'infezione nonostante la vaccinazione. Sono i risultati di uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine e condotto in Usa su 3975 persone e per 17 settimane tra addetti alla sanità, soccorritori e altri lavoratori in prima linea.