Umbria Libri torna a Terni, città di San Valentino, con una tappa tutta dedicata all'amore. Dal 9 all'11 febbraio: una tre giorni con autori (Paolo Nori, Ilaria Gaspari, Antonio Pascale, Davide Orecchio, Francesca Fialdini, Franco Arminio, Marcello Veneziani, Cinzia Tani, Antonio Petrocelli), laboratori, spettacoli. E se la Bct resta il teatro principale in cui si avvicenderanno gli incontri, al Secci Paolo Nori porterà in scena il monologo letterario "A cosa servono i russi" e al cinema Politeama la Fondazione Carit presenterà "L'Uovo di Ridolfi". L'anteprima del docufilm che nasce da un'idea dell'architetto Luciano Marchetti con il supporto dell'Associazione Ridolfi, Frankl, Malagricci, e accende i riflettori sull'opera non realizzata: il palazzo degli uffici comunali. Il lavoro che si sviluppa lungo tre filoni. Una fiction ricostruisce alcuni passaggi della vita professionale di Ridolfi, il rapporto con i suoi collaboratori, l'amore per l'insegnamento e per le nuove generazioni.

Una carrellata di suoi progetti e opere legate al territorio, vengono raccontate da Riccardo Leonelli. Una serie di testimonianze di colleghi: Paolo Portoghesi, Francesco Cellini, Aldo Tarquini e degli architetti Luciano Marchetti e Stefano Panunzi che dello studio Ridolfi Frankl Malagricci preservano la memoria con la loro Associazione. Prima della proiezione la parola a Mellone, il direttore artistico di Umbria Libri.

IL PROGRAMMA

Che aprirà l'edizione love in Bct , il 9 alle 18, dialogando con Marcello Veneziani, autore de "L'amore necessario" (Marsilio), dopo di che, alle 19, appuntamento con "L'amore intossicato" e la mattina seguente con Ilaria Gaspari per misurarsi con la scrittura d'amore con il laboratorio "Come si scrive una lettera d'amore". Subito dopo la presentazione del libro di Davide Orecchio "Lettere a una fanciulla che non risponde" (Bompiani) e il talk "La gelosia è sempre un classico" a cui parteciperanno Andrea Di Consoli e Cinzia Tani. Cinque gli appuntamenti del sabato pomeriggio: alle 16 Angelo Mellone, Giulio Leoni e Andrea Di Consoli su "Amore di patria", alle 16,45 focus sugli "Amori violenti" con la tenente colonnella Barbara Vitale e il professore Armando Piccinni, alle ore 17, 30 Antonio Pascale terrà un monologo su "Che si dice sull'amore", poi riflettori accesi sul festival della canzone italiana con "Tutti votano Sanremo" al cinema Politeama, in cui si potrà partecipare al grande gruppo d'ascolto del festival della canzone italiana in compagnia di Pierluigi Diaco e altri ospiti. Grande chiusura domenica con due laboratori "Tutta l'autostima che voglio" di Maria Sole Lancia e "Le emozioni nelle parole" con la criminologa Flaminia Bolzan. A seguire Melissa Panarello presenterà il suo libro "Storia dei miei soldi" (Bompiani), dialogando con Andrea Caterini. Poi sarà la volta dell'incontro "Chi ha vinto e chi ha perso a Sanremo. E perché" in cui Federica Gentile commenterà i risultati del festival, affiancata da Pierluigi Diaco e Angelo Mellone.



