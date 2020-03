Umbria, zona rossa a Pozzo: covid-19 al via i tamponi anche con i test rapidi su tutta la popolazione

Ultimo aggiornamento: 17:16

GUALDO CATTANEO - Continua l'azione sanitaria dell'Azienda Usl Umbria 2 sulla zona rossa di Pozzo, frazione di Gualdo Cattaneo. L'area è stata la prima zona rossa in Umbria per emergenza covid-19. E' partito da martedì un approfondito screening su tutta la popolazione della frazione di Pozzo. Sono stati programmati e verranno eseguiti test rapidi su tutta la popolazione residente ed è stata già avviata un’indagine che prevede l’effettuazione di tampone faringeo in prossimità di esercizi commerciali e sanitari ancora aperti e ubicati nelle aree adiacenti alla zona rossa. In azione ci sono 3 invermieri che effettueranno la tamponatura massiccia a tutta la popolazione di Pozzo che cona 400 residenti circa. Il tutto si dovrebbe articolare nell'ambito di 4-5 giorni al massimo. Allo stesso tempo, essendo 21 il numero dei contagiati registrati nel territorio comunale e non essendo tutti relativi all'area di Pozzoe seppur riconducibili a quell cluster, i sanitari supereranno per gli accertamenti anche il perimetro della zona rossa. I tamponi infatti, verranno eseguiti anche in prossimità delle attività commerciali e alle farmacie rimaste aperte nell’area limitrofa. Sul punto è intervenuta anche la Regione Umbria con una propria nota. «La Regione monitora con attenzione le condizioni della popolazione di Pozzo dove è stata avviata l'indagine che prevede la rilevazione della positività al Covid-19 anche attraverso i test rapidi»: è quanto afferma l'assessore regionale alla Sanità, Luca Coletto, evidenziando che l'azione «permetterà di avere una visione più chiara della situazione epidemiologica della ‘zona rossa' umbra». L'indagine prevede anche la sorveglianza telefonica dei nuclei familiari per monitorarne lo stato di salute, in modo da effettuare immediatamente il test di riferimento qualora qualcuno manifestasse sintomi riconducibili all'infezione. Nella frazione, in un ampio locale messo a disposizione dal Comune, i cittadini, dalle 10 alle 18, vengono invitati ad effettuare il test rapido immunologico seguendo tutte le precauzioni previste, mentre per coloro che non possono uscire il test sarà effettuato a casa.