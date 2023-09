Umbria verde: un piano triennale per le politiche giovanili

PERUGIA - “L’Umbria per i giovani: mobilitare, collegare, responsabilizzare”, è il titolo dell’incontro che si è tenuto a Perugia nella sede della Giunta regionale, per l’avvio del percorso di co-programmazione che porterà alla stesura del nuovo piano regionale triennale in materia di politiche giovanili. «Oggi diamo avvio ad un percorso di co-programmazione che dovrà condurci, nel quadro degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, alla definizione del nuovo Piano triennale delle Politiche giovanili – afferma la presidente Donatella Tesei. Obiettivo primario: giungere, con il contributo di tutti gli Attori pubblici e privati che hanno risposto alla nostra chiamata, alla stesura di un programma coordinato, efficace e sostenibile che tenga conto della complessità, trasversalità e multidimensionalità che caratterizza i processi di crescita e autonomia delle giovani generazioni.

Mobilitare, collegare, responsabilizzare sono le parole che abbiamo scelto per identificare il percorso che oggi avviamo, in un momento storico caratterizzato, in Italia e nella nostra regione, da processi di denatalità, aumento della età media e conseguente invecchiamento della popolazione che vanno accompagnati dalla comune assunzione di responsabilità da parte di tutti gli Attori del territorio, ma anche di famiglie e giovani alle quali la Giunta regionale ha riservato in questi anni una forte attenzione e significative risorse».