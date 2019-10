© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA- Veleno sul voto un esposto al prefetto di Perugia SClaudio Sgaraglia per la presunta campagna elettorale fatta davanti al seggio da rappresentati della Lega. Sarebbe successo davanti al seggio 26 a Tordandera di Assisi. La denuncia arriva commissari dei Verdi in Umbria Gianfranco Mascia e Francesco Alemanni, esponenti di Europa Verde Umbria, lista che appoggia la corsa alal presidenza di Vincenzo Bianconi. «Abbiamo appena inviato una denuncia via PEC al Prefetto di Perugia per informarlo di un video che sta circolando sul web nel quale un 'rappresentante della Lega', davanti a al seggio 26 a Tordandrea (Assisi) presso la Scuola Elementare invita, con spilletta della Lega, a votare due candidati, Pastorelli e Fioroni, spiegando alla ragazza intercettata di entrare nel seggio con un foglietto con i due nomi. 'Ah, devo votà questo qua ma scriverci il nome?', chiede la ragazza, 'Devi scrive Lega, tac, tac pronto NON fa vedè il foglietto quanno vai dentro.' spiega l'uomo, ben sapendo di commettere un atto illegale."Questo il sunto del dialgo che gli esponeti di Europa Verde Umbria hanno inviato in prefettura.