In Umbria turismo col segno positivo: più 10 per cento rispetto al 2019

PERUGIA - Turismo col segno più. Cresce la presenza di visitatori in Umbria, luglio segna il record storico di arrivi (288.781) e presenze (919.580), rispettivamente +10,4% e +9,4% rispetto al 2019 ultimo anno pre-pandemia. Ad annunciarlo è l'assessore regionale al Turismo Paola Agabiti: «La dinamica dei flussi turistici segna valori

significativi, superiori alla media storica - spiega - il mese di luglio presenta i dati di arrivi e presenze più alti dal momento in cui è iniziato il monitoraggio. Numeri importanti che evidenziano la voglia di tornare a viaggiare, nonostante le incertezze della vigilia legate alla ripresa della pandemia, alla crisi energetica, alle dinamiche



inflazionistiche che hanno ricadute negative su cittadini e imprese».«Valori che dimostrano come l' Umbria si sia fatta trovare pronta - aggiunge l'assessore - Gli investimenti di questi anni in promozione, programmazione, miglioramento dell'offerta turistica, nella valorizzazione e nella creazione dei prodotti turistici sono stati in grado di intercettare le nuove tendenze ed esigenze dei viaggiatori. L' Umbria - dice Agabiti - si sta progressivamente scoprendo nella sua interezza come meta in cui trascorrere le proprie vacanze, non più legata ad un turismo di passaggio confinato al weekend o alla singola località, ne è dimostrazione la costante crescita che in questi ultimi anni abbiamo registrato nella permanenza media».