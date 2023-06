Umbria, turismo con il segno più: assunzioni in aumento rispetto allo scorso anno

PERUGIA - Gli imprenditori del settore ci credono: sarà una stagione turistica superiore a quella già buona del 2022. La convinzione traspare dalle previsioni delle imprese sulle assunzioni diffuse dal sistema informativo

excelsior curato da Unioncamere e Anpal, che monitora i fabbisogni occupazionali delle imprese, che esprimono le proprie previsioni sulle chiamate al lavoro che prevedono di effettuare nei mesi successivi. I dati Excelsior - sottolinea in una nota la Camera di commercio dell' Umbria - evidenziano che nel trimestre giugno-agosto 2023, le imprese del turismo in senso stretto («Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici») indicano di aver programmato 352.860 assunzioni, con un incremento di 7.850 avviamenti al lavoro (+2,3%). Si tratta del valore più elevato degli ultimi cinque anni.

Le regioni dove si evidenziano i maggiori incrementi delle assunzioni programmate dalle imprese nel turismo in senso

stretto sono Liguria (+11,6%), Sicilia (+9,8%), Campania (+9,2%), Calabria (+7,9%) e Umbria (7,6%).

Non mancano tuttavia i segni meno, come quelli di Trentino Alto-Adige (-15,6%) Valle d'Aosta (-6,2%), Basilicata (-3%), Lazio (-2,6%), Veneto (-2,6%), Abruzzo (-2,5%) e Friuli-Venezia Giulia (-0,9%).