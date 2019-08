© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Piediluco entra nel vivo la tappa del Circuito Umbria Tennis 1° Trofeo "La Gioia" Gioielleria di Roberto Palombi riservato ai giocatori di 4° categoria limitato 4.1 con montepremi 300 euro. La testa di serie numero uno Maurizio Buini nella parte alta del tabellone trova Gigi Manini che ha battuto 6-0 6-2 Mario Del Gallo, mentre la seconda testa di serie Vincenzo Pugliese batte in rimonta 2-6 6-2 6-1 Massimo Sabatini. Marco Vescarelli supera 6-2 6-3 Vanni Sabatini, mentre sovverte il pronostico Matteo Fraternale che batte 6-2 6-2 Carlo Mococci, numero 4 del tabellone. In tre set Gianluca Montanucci supera Emiliano Barbaccia 6-4 4-6 6-2 mentre con un doppio 6-0 6-0 Andrea Turchetti liquida Gabriele Cresta. Massimo Narsi, infine, con il punteggio di 6-1 6-3 sconfigge Daniele Latini. Sabrina Brugiotti (TC Viterbo) e Lorenzo Paiella (Narni SC) sono i vincitori della quarta tappa del Circuito dell'Olio disputata al Circolo La Valletta di Narni. Impegnati nei tabelloni di terza categoria, Brugiotti e Paiella hanno superato rispettivamente Sara Tenerini (Sporting Club Torgiano) e Paolo Pistecchia (TC Terni) mentre nella finale di quarta categoria maschile limitata 4.2, Paolo Nozzoli si è aggiudicato la finale su Stefano De Rosa. Alle premiazioni erano presenti il consigliere FIT Umbria Fabio Moscatelli, il Presidente della Valletta Laura Botti, il tecnico regionale Andrea Paiella e l'istruttore Massimo Fiorini in rappresentanza dell' ASD Narni Sport Center. Presenti anche il Giudice Arbitro Stefano Bittarelli e il Direttore del Circuito Raffaele Scipi. La Direzione del Circuito dell'Olio ha reso noto che la classifica generale delle tre categorie sarà ufficiale mercoledì 18 settembre dopo la conclusione dell'ultima tappa al TC Amelia. Ad aumentare lo spettacolo c'è la decisione presa dagli organizzatori di assegnare un bonus speciale di 5/10/15/20 punti ai vincitori dei Campionati assoluti provinciali, 2° Memorial Fanelli Moscatelli, che si disputeranno dall'11 al 22 settembre dalla seconda categoria fino all'under 10. Un evento che coinvolgerà i circoli ternani per dieci giorni di grande tennis. Il Master finale del Circuito dell'Olio si disputerà invece al TC Amelia dal 26 al 29 settembre e saranno ammessi i primi otto delle classifiche delle tre categorie.