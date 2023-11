Mercoledì 22 Novembre 2023, 07:11

SPOLETO Violenza sulle donne, numeri in crescita anche a Spoleto. Lo dimostrano i dati di accesso al pronto soccorso per questo genere di emergenza, che nel gergo ospedaliero viene definita «codice rosa». Le donneche nel 2022 si sono presentate al pronto soccorso del San Matteo degliInfermi, denunciando di aver subito situazioni di violenza, sono state 42:un record, almeno per quanto riguarda il dato assoluto. Nell’anno precedente, infatti, gli accessi da codice rosa erano stati 36, mentre nel 2020 34. Dati che, in termini percentuali, sono tutto sommatostabili nell’ultimo triennio, mentrerispetto al periodo pre-Covid – come evidenzia la Usl Umbria 2 - sono quasi raddoppiati.

LE INIZIATIVE

Rompere il silenzio e rafforzare la rete di supporto e dei servizi presenti sul territorio è la finalitàche anima le tante iniziative promosse anche a Spoleto in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Dalla Usl 2 al Comune,passando per forze dell’ordine eassociazioni, l’intera settimana sarà all’insegna della sensibilizzazione e dell’ascolto .

OSPEDALE

A partire da oggi e fino al 28settembre al San Matteo degli Infermici sarà la Open Week: «L’obiettivo –spiegano dalla Usl 2 – è diincoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio eavvicinarle alla rete di servizi antiviolenza con percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concretie indirizzi a cui rivolgersi perchiedere aiuto. Nelle sale attigue alpronto soccorso è presente ormai datempo la cosiddetta «Sala rosa», una stanza in cui è previsto un percorso di accoglienza e presa in carico delle donne vittime di violenza. Domani,invece, la dottoressa Antonella Fulvi(referente violenza di genere del SanMatteo degli Infermi) parteciperà,insieme all’infermiera Mara Di Matteo,a un incontro sul tema, in programma con gli studenti dell’IIS Campani-Spagna, su iniziativa di Comune,Centro Antiviolenza Crisalide,consultorio e associazione IlGirasole. Sabato, infine, in ospedaleverrà allestito un info point, condistribuzione di materialeinformativo.

FORZE DELL’ORDINE

All’accoglienza e all’ascolto delle donne vittime di violenza, che spessocoinvolgono anche i minori, vienededicata sempre maggiore attenzione anche da parte delle forze dell’ordine. Sabato mattina,all’interno della compagnia carabinieri di Spoleto, verrà inaugurata «Una stanza tutta per sé»,frutto del progetto realizzato daSoroptimist International d’ItaliaValle Umbra, con il sostegno dellaFondazione Cassa di Risparmio diSpoleto. In Piazza Duomo, invece, la polizia di stato sarà presente con la campagna informativa «Questo non è amore».

COMUNE

Anche il Comune organizza numerose iniziative di sensibilizzazione. Apartire da venerdì, innanzitutto, la scalinata di piazza Pianciani sarà illuminata di rosso. Sabato, invece, è in programma Spoleto in Marcia, unacamminata promossa in collaborazionecon le associazioni, che partirà daigiardini di viale Matteotti intornoalle 10. Durante il percorso si alterneranno performance a cura di diverse realtà locali e degli studenti dell’IIS Spagna-Campani, cheleggeranno alcuni brani. Iniziativeanche nel pomeriggio, in piazzaPianciani, mentre domenica (ore 11,chiesa di San Gregorio) ci sarà una messa per le donne vittime di violenza .