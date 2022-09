Teatro Nuovo «Menotti», al via il restyling

Teatro Nuovo "Gian Carlo Menotti”, al via la riqualificazione della facciata nella parte deteriorata sopra l’uscita della mobilità alternativa oltre alla realizzazione dell'ascensore, del nuovo bar e di altri interventi che consentiranno di abbattere le barriere architettoniche. E' quanto si apprende dalla determinazione dirigenziale numero 994 pubblicata nell’albo pretorio comunale con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta Carlini Olindo srl, per una spesa di 130 mila euro. Nel dettaglio, l'appalto comprende il prolungamento della corsa dell’ascensore proveniente dal percorso meccanizzato della “Posterna” fino alla sala XVII Settembre e ai palchi di secondo ordine, la creazione di un servizio igienico riservato ai disabili a livello dei palchi di secondo ordine e la ristrutturazione della facciata del teatro. Un'operazione, quest'ultima, che arriva dopo anni di tentativi e polemiche poiché la mancanza di ascensore ha da sempre costituito un limite per l'utilizzo del teatro. Gli interventi saranno coperti da un finanziamento della Regione che ha trasferito al Comune 250 mila euro. Con questo contributo il Comune conta di finanziare anche il lotto B del progetto, elaborato dalla società Pro.Rest su incarico della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto attraverso il quale sarà possibile allestire un'area ristoro-bar (caffè del Teatro) nella saletta adiacente la Sala XVII Settembre con possibilità di utilizzo, per il servizio al tavolo, della stessa Sala XVII Settembre e della terrazza Robbins, Nelle sale adiacenti, si prefigura anche la realizzazione di un Centro di documentazione attraverso il quale si potranno illustrare ai visitatori le principali iniziative legate al mondo dell’arte e della cultura susseguitesi nel tempo in città. Nel corridoio che affianca la sala “XVII Settembre” saranno collocate “bacheche, locandine e supporti informatici” e in altri ambienti del teatro saranno esposti “manifesti e fotografie relative agli artisti e alle scenografie”. Nel foyer, “in corrispondenza delle lapidi dedicate a Filippo Marignoli, Beniamino Gigli, Adriano Belli e Gian Carlo Menotti”, è previsto invece l’inserimento di “quattro postazioni audio-video touch screen dedicate rispettivamente alla storia del Nuovo, alle rappresentazioni teatrali con particolare attenzione a quelle liriche, alle attività del Teatro lirico Sperimentale e del Festival dei Due Mondi”. La pratica per la realizzazione dell'ascensore e delle altre opere previste per il miglioramento delle strutture del Teatro Nuovo “Menotti”, che comprendeva anche l’inserimento nella graticcia del Teatro di tre tralicci autonomi (americane). era stata avviata dal Comune nell'ottobre 2019 con l'approvazione in Giunta comunale del progetto definitivo per partecipare all’avviso pubblicato dalla Regione.