Sos balordi in Piazza Vittoria, il grido d'allarme dei residenti

SPOLETO Sos Piazza della Vittoria: «Qualcuno intervenga prima che sia troppo tardi». È il grido d’allarme lanciato dai residenti e dai pochi operatori rimasti in quella che viene definita come una delle zone più degradate dalla città, a un passo dal principale ingresso al centro storico, Porta Leonina. Il fuggi fuggi delle attività commerciali, spiegano i residenti, è solo la punta dell’iceberg di una situazione definita come non più tollerabile. «Liti, schiamazzi ed episodi spiacevoli di vario genere – è il grido d’allarme – sono all’ordine del giorno e noi siamo ostaggio di questo degrado». Una situazione che si registra in ogni stagione dell’anno, ma che in estate diventa ancor più difficile, con l’area che diventa off limits sin dal pomeriggio. La sensazione espressa da chi abita in quella zona è di autentica paura: «Quell’area – dicono – andrebbe sottoposta a un deciso intervento di riqualificazione, perché così è invivibile. Gli anziani non si avvicinano perché hanno paura, le famiglie con i bambini passano alla larga nel timore di essere coinvolti in qualche situazione sgradevole, lo stesso dicasi per i ragazzi. Lì stazionano balordi di vario genere, che nella migliore delle ipotesi lasciano sporcizia e degrado. Poi le urla, la violenza, le liti. Possibile che nessuno possa fare niente? Siamo a due passi dal comando della polizia locale, le forze dell’ordine rispondono alle nostre richieste di intervento, ma una volta terminati i controlli e le attività di identificazione tutto torna come prima». Nelle ultime settimane, secondo quanto viene riferito, si sarebbero registrate anche diverse liti e in un’occasione alcuni ragazzini di passaggio sarebbero stati sfiorati dal lancio di alcune bottiglie: una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi. «Sotto il porticato – osserva un residente – non ci sono più le attività commerciali che c’erano un tempo, perché erano praticamente rimaste isolate in quella situazione». Sui giardini si affaccia anche un albergo, i cui ospiti hanno spesso manifestato, anche lasciando giudizi negativi sul proprio soggiorno, tutto il disagio per essersi imbattuti in situazioni che non ci si aspetta in una cittadina tutto sommato tranquilla come Spoleto. «Le persone che stazionano in Piazza sono spesso ubriache e dato il via vai di auto con ragazze che salgono e scendono in modo frequente, abbiamo anche il sospetto che Piazza della Vittoria sia diventato anche un luogo di prostituzione». L’escalation di segnalazioni ha spinto anche le forze dell’ordine ad alzare ulteriormente la guardia, con un controllo più frequente dell’area, ma probabilmente neanche questo basta. «Serve probabilmente un progetto di risanamento profondo, pensare a qualche attività permanente che faccia sentire come ospiti sgraditi i balordi che attualmente spadroneggiano». I residenti stanno anche pensando di costituire un comitato per dare più forza alle loro proposte.