Spoleto, più di venti scosse in un'ora: gente in strada

SPOLETO Oltre venti scosse di terremoto in poco più di un'ora, intervallate da piccoli boati avvertiti nettamente dalla popolazione. Trenta, se si contano anche quelle di magnitudo inferiore a 2.0. Notte da incubo a Spoleto, dove molte persone sono scese in strada intorno alle 2, nella notte tra mercoledì e giovedì. La scossa più forte, di magnitudo 3.0, si è registrata alle 3.23, preceduta, alle 2.26 da un'altra di magnitudo 2.9 e all'1.56 e alle 2.06, da ulteriori movimenti di magnitudo 2.6. Alle 2.52, nuova scossa, di magnitudo 2.3. La sequenza era iniziata nel primo pomeriggio, con tre scosse da 2.1 in rapida successione, tra le 14.41 e le 14.43. Poi l'incubo notturno, a partire dalle 1.44. La paura è rimbalzata subito sui social, dove decine e decine di persone si sono interrogate sul fenomeno, da molti definito anomalo. Molti si chiedono se le scuole, giovedì mattina, saranno aperte regolarmente, ma per ora non si hanno notizie al riguardo. Il vice sindaco Stefano Lisci è in costante contatto con il sindaco Andrea Sisti: si valuta la chiusura, anche se per ora (aggiornamento 4.54) non c'è alcuna ordinanza. Intere famiglie hanno preferito proseguire la notte fuori casa, dormendo in auto: Piazza d'Armi e la zona di San Carlo-Strada romana, le aree in cui si sono riversati in molti. Presi d'assalto i bar che effettuano orario notturno.

