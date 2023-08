Spoleto, addio (anche) a Ostetricia: la nuova geografia dell'ospedale

Venerdì 11 Agosto 2023, 13:30







SPOLETO Alcune culle erano state impacchettate e probabilmente portate via già a fine ottobre 2020, quando il Punto Nascita di Spoleto venne chiuso «provvisoriamente» per la riconfigurazione dell’ospedale in struttura Covid, senza tuttavia mai più riaprire. Ora, a quasi tre anni di distanza da quella fase, di fatto divenuta irreversibile, sembra destinato definitivamente a sparire l’intero reparto – finora rimasto sulla carta come struttura complessa –nei cui spazi dovrebbe avere sede il reparto di Ortopedia. La novità, per quanto scontata e prevista nel progetto di realizzazione di terzo polo ospedaliero (che ancora non ha ottenuto il via libera del Ministero) sta mettendo di nuovo in allarme cittadini e associazioni, che forse ancora speravano in un colpo di renida parte delle forze politiche locali per negoziare qualcosa che invece sembra essere definitivamente sfuggito di mano. Secondo quanto filtra in queste ore, a Spoleto resterà esclusivamente l’attività chirurgica legata alla ginecologia, in particolare la robotica, che verrà inglobata nella struttura complessadella generale. L’annunciata specialità della Chirurgia testa collo dovrebbe invece trovare sede negli spazi attualmente occupati dall’Ortopedia, destinata a salire al terzo piano dell’altra ala ospedaliera. Per la guida della Chirurgia testa collo, come era filtrato negli ambienti del centrodestra umbro già a gennaio scorso,sarebbe in pole position il professor Nicola Avenia, già direttore della struttura complessa di Chirurgia generale e specialità chirurgiche dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni e ordinario di Chirurgia generale dell’Università degli Studidi Perugia. Il professor Avenia, circaun anno e mezzo fa, è anche stato chiamato a guidare la Società italiana di Chirurgia geriatrica. Sulle tempistiche e dettagli della riorganizzazione non ci sono ancora informazioni ufficiali (se non ilcontestato progetto di realizzazionedi Terzo Polo ospedaliero tra il San Giovanni di Battista di Foligno e il presidio di Spoleto), mentre sono state avviate le procedure per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali situati al quarto piano del San Matteo degli Infermi. Negli spazi che per anni sono stati la sede dell’Anatomia Patologica, altro servizio di cui l’ospedale di Spoleto è stato privato ormai da diverso tempo e in circostanze controverse, verranno dislocati gli uffici della direzione sanitaria. Stando alla delibera 1425 del 9 agosto, a firma del direttore generale Massimo De Fino, il progetto esecutivo dell’intervento (che sfiora un importo di 300mila euro) è stato già approvato e si sta procedendo all'avviso di manifestazione di interesse, attraverso procedura negoziata. Intanto il ventilato e completo smantellamento dell’Ostetricia fa discutere e preoccupa, anche per gli inevitabili contraccolpi che potrà comportare a livello occupazionale.