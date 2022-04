Spoleto, a Piazza d'Armi rispunta la pozzanghera ed è subito meme

SPOLETO - È un’area privata ad uso pubblico ma ormai da anni rappresenta una spina nel fianco per diverse amministrazioni perché il Comune, come ha di recente dimostrato l’iniziativa dell’ente, che ha intimato il proprietario a provvedere, ha gli strumenti per evitare lo scempio della cosiddetta maxi pozzanghera di Piazza d’Armi. Eppure, a poche settimane da quella risistemazione, che aveva determinato anche un post sui social dal tono entusiastico, ma decisamente poco istituzionale, del portavoce di giunta Fabio Pinchi (post che ha spinto il sindaco Andrea Sisti a scusarsi in consiglio comunale), a Piazza d’Armi è rispuntata la pozzanghera. Sono bastate le recenti piovute a ricreare alcuni avvallamenti nel terreno che hanno determinato, nell’area a ridosso del condominio (che non è proprietario del terreno), copiosi ristagnamenti d’acqua. L’intervento si è rivelato inutile o non idoneo? Oppure è solo una situazione momentanea perché occorre attendere qualche giorno affinché il drenante posto sotto la breccia faccia il suo effetto? Presto per dirlo, sta di fatto che nel giro di poche ore si è subito riaccesa la polemica, con tanto di meme (pubblicato sulla pagina Fb «L'Osservatore spoletino») del sindaco Sisti a pesca nella maxi pozzanghera. E se l’intervento di due settimane fa era da considerarsi solo una soluzione tampone, di cui tuttavia non si immaginava una durata così breve, forse quanto si va determinando può rappresentare lo spunto in più per accelerare le procedure di acquisizione del terreno, rimasto in capo agli eredi del fallimento della ditta che negli anni ’80 realizzò la palazzina, senza avere altre proprietà nel condominio.