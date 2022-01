Operazione restyling per il percorso pedonale dell'ospedale

SPOLETO - Operazione restyling, iniziati due giorni fa e in dirittura d’arrivo gli interventi di riqualificazione del percorso pedonale di via Loreto, la strada che conduce all’ospedale. Dopo anni di disagi e segnalazioni di degrado, il Comune ha affidato l’intervento, che riguarda la ripulitura, il rifacimento della pavimentazione e la messa in sicurezza del viale: il tratto, della lunghezza di circa 300 metri, è quello che si trova sul versante opposto alle Logge, da tempo inagibili e quindi non fruibili. Una volta terminati i lavori (si presume nel giro di un paio di giorni) i pedoni potranno arrivare agevolmente fino l’ingresso del pronto soccorso, senza dover fare la gincana tra le auto in sosta e in transito. Per consentire gli interventi, di cui è stata incaricata la ditta Bocci, il viale è stato transennato in corrispondenza dei posti auto. I lavori verranno effettuati per step, liberando di volta in volta il tratto di viale riqualificato, in parte già fruibile. Gli addetti, prima di intervenire sulla pavimentazione, hanno proceduto alla potatura di alcune piante che ostruivano il passaggio e alla pulizia del lungo tratto, sul quale sono anche state installate delle balaustre in legno che rendono più agevole il percorso anche per chi ha difficoltà deambulatorie.