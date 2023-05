Spoleto, ospedale senza cardiologo di notte: doppia procedura per le assunzioni

SPOLETO Ospedale senza cardiologo di notte, doppia procedura della Usl 2 per coprire i turni h 24. Porta la firma del direttore generale Massimo De Fino la delibera con cui viene bandito un concorso pubblico per quattro dirigenti medici a tempo indeterminato e l’avviso per soli titoli per «provvedere all’urgente copertura temporanea dei posti», in attesa che venga completata la procedura concorsuale. Con il passare dei mesi e con un’indagine in corso da parte della magistratura per far luce sulle circostanze che il 24 febbraio scorso hanno portato al decesso di un paziente di 70 anni, trasportato in ospedale da Cascia e morto nelle ore in cui il San Matteo è sguarnito dello specialista, si registra un passo avanti da parte della Usl. Nel provvedimento si legge che «il direttore generale ha richiesto l’attivazione delle procedure amministrative per l’emissione di un concorso pubblico per il profilo professionale di dirigente medico della disciplina di Cardiologia, per la copertura a tempo indeterminato di 4 posti per le necessità del presidio ospedaliero di Spoleto, «…ove vengono prioritariamente trattati lo scompenso cardiaco e la riabilitazione cardiologica». Il direttore De Fino ha fatto mettere nero su bianco anche un altro aspetto, che è stato più volte oggetto di accesa polemica: «Va sottolineato in proposito che tutti i candidati idonei, presenti nella precedente graduatoria di Medici Cardiologi, approvata con atto n. 555 del 06.04.2022 e tutt’ora in vigore, sono già stati interpellati per la sede del presidio ospedaliero di Spoleto, ma gli stessi hanno manifestato la propria rinuncia, come da documentazione agli atti d’ufficio».

Una documentazione che, a detta di De Fino, è stata consegnata anche ai carabinieri del Nas e quindi alla Procura di Spoleto nell’ambito dell’indagine aperta dopo il caso del 24 febbraio. La classificazione del San Matteo degli Infermi come ospedale di emergenza urgenza, del resto, prevede la presenza h 24 di alcune specialità, come il cardiologo e il pediatra: figure che invece, dopo la riconfigurazione in struttura Covid, quando dal presidio spoletino se ne sono andati diversi medici, non hanno mai ripreso ad operare a pieno servizio. Nella delibera, che porta la data del 22 maggio, non sono indicati i tempi della procedura, anche se per quanto riguarda il concorso pubblico l’iter è abbastanza lungo e complesso. Per questo alla procedura concorsuale ne è stata affiancata una più rapida, seppure con carattere temporaneo. Nelle ultime settimane, del resto, De Fino aveva assicurato che avrebbe fatto il possibile per risolvere una delle più evidenti carenze dell’ospedale di Spoleto entro la fine di maggio. Usl e Regione sono al lavoro anche per riportare a Spoleto una professionista che era stata già in servizio al San Matteo, ma che si era poi trasferita all’azienda ospedaliera di Terni.