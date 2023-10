Martedì 10 Ottobre 2023, 09:06

Recupero del complesso monumentale dell'area della ex caserma Minervio e dell'Anfiteatro romano: mancano i materiali e la fine dei lavori, prorogata di sessanta giorni, slitta al 31 dicembre prossimo. E' l'ennesima tegola che si abbatte sul cantiere che ha già visto prolungare il termine sei lavori nei mesi scorsi per lo stesso motivo e più volte a partire dal periodo dell'emergenza sanitaria da Covid 19. Stavolta il motivo del ritardo è la difficoltà che la ditta appaltatrice ha incontrato nel reperire l'acciaio per terminare la ristrutturazione di una scala interna all'edificio. Lo si apprende dalla determinazione dirigenziale numero 1314 del 6 ottobre scorso pubblicata in questi giorni all'albo pretorio comunale a firma del dirigente Francesco Zappelli: “Con nota acquisita al protocollo comunale con il n. 55697 in data 19/09/2023 e successive note integrative n. 56956 del 25/09/2023 e n. 58017 del 28/09/2023 - si legge nel documento - veniva inoltrata dalla ditta affidataria Re Appalti e Servizi l’istanza per la richiesta di una proroga di sessanta (60) giorni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori - che seppur non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e depositata agli atti del Dipartimento n.8- in considerazione della permanenza delle criticità legate ai ritardi nella consegna della forniture dei manufatti in acciaio della scala da parte del fornitore con conseguente ripercussione sulle attività di cantiere connesse e della difficoltà di conferimento dei materiali presenti in cantiere per indisponibilità dei siti conferimento”. Da quando sono stati avviati i lavori di recupero di quella porzione di edificio che si affaccia su piazza Don Pinpo Puglisi ed è visibile da Piazza Garibaldi, non è la prima volta che succede. Il termine dei lavori era stato infatti previsto, da contratto, per la fine del 2021, ma era slittato a primavera 2022 sempre a causa delle difficoltà incontrate durante il periodo di emergenza sanitaria: “Anche questa volta – conferma l'assessore alla Valorizzazione della rigenerazione identitaria urbana, Manuela Albertella – ci siamo trovati a dover far slittare la fine dei lavori strutturali al 31 dicembre per la difficoltà di reperire le materie prime, circostanza che si è già verificata sempre a causa del momento storico che viviamo, tra aumenti dei prezzi e scarsità di materiali”. Con la ditta appaltatrice il Comune ha in programma oggi un incontro per ridefinire lavori di finitura possibili in base alle risorse rimaste. Le opere di miglioramento sismico avviate ad aprile 2020 sono state finanziate con circa 2,3 milioni di euro: l'amministrazione comunale ha indicato l'edificio come sede definitiva del Centro interuniversitario per la digitalizzazione del Patrimonio Culturale e Ambientale. Ma dato lo stato dei lavori ancora in alto mare, intanto il Centro dovrà avere la sua sede temporanea nell'edifico dell'ex Giudice di Pace.