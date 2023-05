Spoleto, esce di strada con l'auto e distrugge il distributore di benzina

Domenica 14 Maggio 2023, 19:04 - Ultimo aggiornamento: 19:06







SPOLETO Avrebbe fatto tutto da solo l'automobilista che, nella notte tra sabato e domenica, è uscito di strada e ha travolto un distributore di benzina. L'incidente si è verificato lungo viale Cerquestrette, nella frazione di San Martino in Trignano. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il conducente del mezzo che si è scontrato con la colonnina, sradicandola, è rimasto illeso. Ingenti, invece, sono stati i danni riportati dal distributore. L'impatto, che avrebbe potuto determinare conseguenze ben più gravi, è stato accompagnato da un forte boato, avvertito in modo distinto da molti abitanti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto, che hanno prima effettuato gli interventi di messa in sicurezza e poi hanno transennato l'area.