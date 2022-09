Incendio al Luna Park, un intossicato

SPOLETO Incendio al luna park, distrutti gli autoscontri, mentre un quarantenne è ricoverato in ospedale per un’intossicazione. Si ipotizza un corto circuito, ma al momento non possono essere escluse altre ipotesi, alla base dell’incendio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato al luna park di Spoleto, inaugurato a fine agosto nella nuova area di protezione civile di Santo Chiodo. L’allarme è scattato poco prima delle tre di notte, quando il parco giochi era chiuso. Completamente distrutta l’attrazione degli autoscontri. Nel tentativo di spegnere le fiamme prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco, uno dei proprietari è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale, dove si trova tuttora ricoverato. Sul posto è intervenuta anche la polizia. «Non sappiamo ancora niente – ha detto sabato mattina al Messaggero uno dei proprietari – siamo in attesa di sapere se potremo riaprire o meno». Il luna park, secondo i programmi, sarebbe dovuto rimanere a Spoleto fino al 25 settembre. Si attende l’esito di un nuovo sopralluogo fissato per la giornata di sabato.