Sabato 4 Novembre 2023, 08:40

SPOLETO Barricati in casa. Nella vicenda della sparizione del gatto di Nino Frassica da Spoleto, dove l’attore è stato impegnato per circa un mese sul set della fiction Don Matteo, ci sono risvolti che rischiano di tradursi in uno o più procedimenti penali. Come quello della coppia di anziani additata sui social dall’attore come responsabile della sparizione del gatto. «Hiro è trattenuto in un’abitazione di Piazza Campello», ha detto Frassica sui social quando ha annunciato di voler raddoppiare la taglia sul suo amato Sacro di Birmania, portandola da 5mila a 10mila euro. E se l’attore, così come la moglie Barbara Exignotis e Valentina, figlia di quest’ultima, sono convinti che il loro gatto sia stato rapito, i due anziani respingono con forza e sdegno ogni accusa. «Siamo sotto assedio», hanno confidato preoccupati ad alcune persone vicine. L’accusa, tutt’altro che velata, è stata del resto più volte rilanciata sui social dalla famiglia Frassica e gli appelli, come spesso avviene, hanno scatenato i commenti più disparati, anche di persone che si sono dette disposte a raggiungere Spoleto «per sfondare il portone» dell’abitazione della famiglia in questione. Fatto sta che in pochi giorni in quell’angolo di Piazza Campello (dove vivono pochissime famiglie – sebbene a due passi dal Duomo) sono arrivati curiosi, millantatori e anche alcune troupe televisive. I Frassica, che gli anziani avrebbero fatto entrare in casa più volte nel tentativo di allontanare ogni sospetto fino a sentirsi costretti a chiamare la Polizia quando la situazione è divenuta insostenibile, sostengono di aver trovato all’interno dell’abitazione un ciuffo di peli, a loro dire riconducibile a Hiro. La coppia ha in realtà due gatti e si dice certa di non aver mai visto il Sacro di Birmania scomparso il 26 settembre dai tetti del centro storico della cittadina umbra. Le invettive dell’ultima settimana, cui sono seguite le attenzioni mediatiche e le intenzioni minacciose sui social, hanno spinto i coniugi a tutelarsi, attraverso la nomina di un legale: «La situazione è surreale: i miei assistiti hanno paura ad uscire da casa», spiega l’avvocato Fabrizio Gentili, che la vicenda della sparizione del gatto di Frassica la segue da circa un mese. Da quando, in pratica, è stato incaricato da un’altra famiglia spoletina, che subito dopo la sparizione di Hiro la moglie dell’attore ha additato – facendo riferimento all’anziana della famiglia - come responsabile. Anche in quel caso sono seguite invettive e vari episodi di intemperanza, di cui ci sarebbe traccia in alcuni video. «Eppure – ha detto Gentili – anche in quell’occasione i miei assistiti erano stati disponibili e collaborativi, assecondando anche la volontà della signora Frassica di verificare che il gatto non fosse nel freezer». Una doppia vicenda dal copione analogo, con le accuse su instagram che hanno scatenato il peggio dei social. Da parte della prima famiglia presa di mira dalla signora Frassica è già partita una diffida formale, di cui Barbara Exignotis ha parlato in una diretta instagram disperata, giovedì pomeriggio. La donna si è inizialmente scusata, giustificando le intemperanze con le sue condizioni psicofisiche: «Bevo e assumo psicofarmaci», ha detto la donna durante la diretta, parlando anche dei «continui litigi con Nino e con la figlia», messi in relazione con lo stato di profonda prostrazione dovuto alla scomparsa dell’amato felino. Una cosa va chiarita: Barbara Exignotis e la figlia, che nell’ultima diretta social hanno annunciato che «partiranno querele», almeno fino alla vigilia della loro partenza da Spoleto, il 28 ottobre, non avevano formalizzato alcuna denuncia per la sparizione del gatto. «Non serve a niente, meglio i social», è stata in sintesi la spiegazione fornita dalle dirette interessate a chi glielo chiedeva. In questa triste e dolorosa vicenda, madre e figlia continuano a utilizzare toni tutt’altro che teneri verso Spoleto, in cui da circa dieci anni è ambientata la fiction, e i suoi abitanti. Il tutto proprio mentre il Comune si appresta a consegnare idealmente ai protagonisti di Don Matteo, a partire da Nino Frassica, le chiavi della città.