Ex Novelli, Inps sblocca la Cigs e l'azienda paga metà luglio

SPOLETO Ex Novelli, l’Inps sblocca il pagamento della cassa integrazione straordinaria concessa a maggio e mai corrisposta. Dopo la diffida presentata lunedì dall’avvocato Fabrizio Pavarotti per conto del liquidatore, a dare la buona notizia è stato martedì il direttore regionale dell’Inps, Maurizio Emanuele Pizzicaroli. «Proprio lunedì pomeriggio – fa sapere il direttore regionale al Messaggero – l’Inps ha concluso l’aggiornamento del programma necessario a trasmettere i modelli per il pagamento: quindi i lavoratori riceveranno tutti gli importi arretrati entro pochi giorni». Una buona notizia, che arriva a poche ore dalla preoccupazione espressa dai 67 lavoratori in attesa dei pagamenti, come riportato martedì dal Messaggero. Il direttore Inps ha anche spiegato i motivi dei ritardi: «Finora le aziende agricole non aveva mai avuto la cassa integrazione straordinaria e, quindi, è stato necessario un chiarimento con il competente Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che decreta questo tipo di cassa. La ex Novelli è stata la prima azienda agricola a cui è stata concessa la cassa integrazione straordinaria e questo ha richiesto importanti modifiche ai programmi informatici che si sono risolti nel più breve tempo possibile». Martedì, negli ambienti dei lavoratori, è circolata un’altra buona notizia: l’azienda avrebbe provveduto al pagamento della metà degli stipendi di luglio. In sospeso, quindi, per ora resterebbe il 50 per cento delle spettanze di maggio, non ancora saldato. Insieme a tanti dubbi e preoccupazioni per un futuro certamente non facile.