Ninetta nonna da record: a 108 anni è la più longeva di Spoleto

Sabato 15 Aprile 2023, 08:45







Adora i dolci, non ama le medicine, è appassionata di musica e matematica. Ma soprattutto nonna Ninetta, al secolo Domenica Giovannetti, è la donna più longeva di Spoleto e una delle decane dell’Umbria. Venerdì 14 aprile, infatti, nella sua abitazione dellaPonzianina ha spento ben 108candeline: un record. Per tanti anni èstata la cuoca della caserma deicarabinieri, quando la sede era in pieno centro storico, nella zona di Piazza del Mercato. Originaria di Monteleone di Spoleto, si è trasferitanella città ducale quando aveva circa30 anni, insieme al marito GinoSmarrocchia, con cui ha avuto quattrofiglie: Annarita, Erina, Ernesta e Maria. Ninetta è poi diventata nonna per ben 10 volte e più volte bisnonna e trisavola. Per allenare la memoriasi cimenta spesso in operazionimatematiche. Ieri nella sua abitazionein pieno centro si sono ritrovati isuoi affetti più cari, che hannofesteggiato questo importante compleanno. A ricordarla sui social, ieri mattina, è stato anche il vice presidente del consiglio comunaleSergio Grifoni: «Pensate – ha scritto– è nata nell’anno in cui l’Italiaentrava nella prima guerra mondiale enel mese in cui Ford presentava al mondo una macchina agricola chiamata trattore!». Che Spoleto sia terra di centenari lo dimostra anche un altrorecente festeggiamento: EdmondoPolinori, infatti, ha compiuto neigiorni scorsi il traguardo di unsecolo. Ai festeggiamenti, insieme aifamiliari, ha partecipato il presidente del consiglio comunale Marco Trippetti, che ha portato ad Edmondo gli auguridell’amministrazione comunale el’abbraccio dell’intera città.Edmondo, dopo una parentesi vissutanella capitale, è tornato a Spoleto,dove ha lavorato alla Cementeria. Èspostato da 74 anni con Vetulia Settimi, da cui ha avuto i figli Marisa e Graziano.