Alemanno, ecco perché il ricorso contro la sospensione del sindaco di Norcia è stato respinto

Sabato 12 Agosto 2023, 12:28







Ricorso respinto. Il sindaco di Norcia Nicola Alemanno resta sospeso dall’incarico di primo cittadino. Lo ha deciso il Tribunale di Spoleto (presidente Sara Trabalza, giudice relatore Simona di Paolo, giudice Federico Falfari), che ieri ha tecnicamente rigettato il carattere d’urgenza dell’impugnazione, aggiornando la discussione di merito all’8 novembre. Di fatto, però, per quella data si rivelerà inutile tornare in aula. Il motivo? Il ricorso presentato a inizio giugno dall’avvocato Massimo Marcucci poneva come presupposto necessario per procedere alla sospensione dall’incarico, che fossero note le motivazioni della sentenza di condannaa un anno e 10 mesi per abuso di ufficio, riportata da Alemanno a fine maggio per la vicenda della casetta della Pro-Loco. Motivazioni che il giudice penale Luca Cercola, in anticipo sui 90 giorni annunciati, ha depositato proprio giovedì scorso,facendo di fatto venir meno il principale motivo di ricorso. Per tentare di tornare alla guida dell’amministrazione comunale di Norcia, quindi, Alemanno dovrà concentrarsi sull’iter penale, impugnando in Appello la condanna di primo grado che ha fatto scattare la sospensione per effetto della Legge Severino. Passaggio che la difesa sta già predisponendo, ora che le motivazioni sono state depositate e notificate alle parti. Ad anticipare un passaggio della sentenza, facendo trasparire tutta la sua amarezza per questa vicenda, è stato lo stesso Nicola Alemanno: «Mi sono state riconosciute le attenuanti generiche –ha evidenziato - per il regime emergenziale in cui i reati sarebbero stati commessi e nella sentenza si sottolinea che ho agito per interessepubblico e non per fini privati».