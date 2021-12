Terni, emergenza infortuni sul lavoro: la Uiltec organizza il convegno "Prendiamo a cuore la sicurezza"

Le istituzioni, il sindacato, le aziende, le associazioni e gli organismi che si occupano di sicurezza nei luoghi di lavoro si incontrano per un momento di confronto, di analisi e per trovare insieme soluzioni per fermare il dramma degli infortuni sul lavoro e delle morti bianche. L'appuntamento è per lunedì 13 dicembre alle 9.30 al Teatro Secci di Terni con "Prendiamo a cuore la sicurezza", un incontro voluto fortemente dalla Uiltec dell’Umbria per affrontare un problema che interessa tragicamente l'Umbria, collocata in fascia rossa, quella emergenziale, tra le prime sei regioni italiane per numero di morti e infortuni sul lavoro.

Numeri che, purtroppo, parlano chiaro: gli incidenti sono in continua crescita tanto che quest'anno in Umbria se ne sono già verificati, nei primi nove mesi 5.681, il 16,7% in più rispetto allo stesso periodo del 2020.

L’obiettivo dell’incontro è dunque finalizzato ad avviare un dialogo tra tutte le parti interessate dal drammatico problema per adottare un approccio congiunto e pragmatico allo scopo di mettere in atto tutte le iniziative e le prassi necessarie per porre fine a questa strage silenziosa.

Per le istituzioni interveranno

la senatrice Valeria Alessandrini, l'assessore regionale Michele Fioroni, il sindaco di Terni, Leonardo Latini, il sindaco di Narni Francesco De Rebotti.

Per la Uiltec sono previsti gli interventi della segretaria Doriana Gramaccioni, segretaria provinciale Uiltec, Domenico Nese, esperto SSA Uiltec, Paolo Pirani, segretario generale Uiltec

A questa iniziativa hanno aderito: l’Amnil Nazionale e Regionale, l’Inail, la Croce Rossa, il Comando dei Vigli del Fuoco di Terni, la Tarkett S.p.a., Sangraf, Erg, Alcantara, Novamont, Beaulieu Fibres International, O-I Italy S.p.a., Acea Ambiente, Aman, Asm di Terni e Umbria Energy.