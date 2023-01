Lunedì 9 Gennaio 2023, 07:00

Scatta oggi la grande volata per le iscrizioni al primo anno dei vari cicli di studio e il festival degli open day organizzati dai vari istituti vive il momento di maggior fermento. Una scelta importante, quella cui sono chiamate le ragazze e i ragazzi, soprattutto per il futuro di chi inizia a frequentare le superiori, che nel complesso vede impegnate 20mila famiglie umbre. Andando per gradi, secondo una stima degli addetti ai lavori al primo anno della scuola Primaria (elementare) si debbono iscrivere 4.500 bambini; circa 7.500 accederanno alla Secondaria di I grado (medie inferiori) mentre poco più di 8mila saranno gli iscritti alla Secondarie di II grado (superiori). Per questa platea di studenti la piattaforma del ministero, indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/, alla quale si accede utilizzando le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o eIdas (electronic IDentification Authentication and Signature), rimarrà aperta fino alle ore 20 del 30 gennaio. Ventidue giorni, dunque, per prendere una decisione che nella maggior parte dei casi è frutto di tante riflessioni. Per le elementari e le medie il fattore decisivo è la vicinanza della scuola da scegliere all’abitazione. Raramente i genitori si pongono il problema della scelta qualitativa o legata al piano dell’offerta formativa delle varie scuole. Se mai è sempre un fattore logistico, tragitto casa-lavoro e orario d’impiego dei genitori o disponibilità dei nonni, a indirizzare la scelta diversa da quella scontata della scuola più vicina. In Umbria per il primo ciclo il territorio è coperto capillarmente: le Direzioni didattiche che offrono scuole di Infanzia e Primarie sono 24 (19 a Perugia e 5 a Terni); gli Istituti comprensivi, che hanno Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado sono 61 (46 nel Perugia e 15 nel Ternano). Discorso diverso per le iscrizione alle superiori. Per le ottomila famiglie umbre le variabili da considerare sono davvero tante. In base alle scelte dello scorso anno il 60% dei ragazzi, quindi parliamo di poco meno di 5mila soggetti, sceglierà uno dei dieci indirizzi liceali presenti nel panorama umbro. E già qui sorgono i dubbi. Detto che lo scorso anno in Umbria il 19,4% ha scelto lo scientifico tradizionale, l’8,3% lo scientifico opzione scienza applicate, l’8,9% le scienze umane il 7,5% il Linguistico e il 6,7% il Classico, i dubbi sono sempre i soliti. Chi vuole andare all’università si domanda classico o scientifico? Linguistico o scienze umane? Ma perché no una strada diversa indirizzata verso il mondo delle arti e dello spettacolo? Qui la scelta va dal liceo Artistico (ci sono Di Betto Perugia, Magnini Deruta, Mazzatinti Gubbio, Marconi Foligno, Sansi-Leonardi-Volta Spoleto, Iis Orvieto, Metelli Terni), a quella ancor più di nicchia Musicale che in Umbria è attivato in 3 Istituti: Mariotti Perugia, Calvino Città della Pieve, Angeloni Terni. Ammiccanti sono anche gli indirizzi sportivi attivati al Mazzatinti Gubbio, Marconi Foligno, Gandhi Narni e Itet Capitini Perugia con il Tecnico sportivo. Chi punta al diploma spendibile subito, una platea di studenti pari al 40%, può muoversi in tre direzioni: Istituti Tecnici che l’anno scorso sono stati scelti dal 27,8% (21% indirizzo Tecnologico, 6,6% Economico), Istituti professionali scelti dal 12,2%. Vedremo se questi dati saranno confermati. E curiosità c’è per scoprire il gradimento dei corsi quadriennali, per i quali faremo un discorso a parte. Oltre alla diffusissima partecipazione agli Open day, le famiglie possono farsi un’idea precisa sulle varie scuole di interesse accedendo al sito di riferimento che per Scuola in Chiaro è cercalatuascuola.istruzione.it. Un QR Code dinamico associato a ogni scuola fornirà tutte le informazioni sulle strutture, l’offerta formativa, le attrezzature e confronterà alcuni dati con quelli di altre istituzioni scolastiche del territorio